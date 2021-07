Ruben Burczyk aus Halle/Saale (vorn) beendet nun sein Freiwilliges ökologisches Jahr in Altengesees. Er hat häufig in der Molkerei geholfen, hier mit Koch Ralf Gernhardt.

Altengesees. Den Arbeitsalltag in Bäckerei oder Molkerei erleben

Auch in diesem Jahr bieten die Werkstätten Christopherushof die Möglichkeit in Altengesees ein Freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ) zu absolvieren.

Der Freiwilligendienst beginnt am 1. September, ist aber auch später möglich und kann von jungen Menschen bis zum 26. Lebensjahr ausgeführt werden. „Dieses Angebot wird meist zur beruflichen Orientierung genutzt oder um Wartezeiten, zum Beispiel vor Beginn der Berufsausbildung oder dem Studium zu überbrücken“, sagt Jennifer Binder, Ansprechpartnerin in den Werkstätten. Zu den Aufgaben in Altengesees gehören verschiedene Tätigkeiten in der Christo-Bäckerei, Christo-Molkerei sowie im eigenen Hofladen mit Café.

Die Freiwilligen helfen im Team bei der praktischen Arbeit mit und unterstützen die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Anleitung der Menschen mit Behinderung. Parallel dazu gibt es verschiedenste Weiterbildungen in den Handlungsfeldern Ökologie in fünf Wochenblöcken. Im Seminar beschäftigt man sich unter anderem mit den Themen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, Grüne Berufe und Studienmöglichkeiten, Klimawandel und Ökologischer Landbau, Ernährung und Gentechnik.

Das Freiwillige Ökologische Jahr wird mit einem monatlichen Taschengeld, der Fortzahlung des Kindergeldes und einem Sozialversicherungsschutz unterstützt. Außerdem wird in Altengesees, direkt über der Christo-Bäckerei ein Zimmer zur Verfügung gestellt.

Kontakt: Jennifer Binder, J.Binder@diakonie-wl.de, Telefon 036643/304230.