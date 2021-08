Friedensglocke in Blankenstein

Peter Junge, Landtagsmitglied Ralf Kalich (Linke) und Bürgermeister Peter Keller (von rechts) bei der Übergabe der Friedensglocke an die Gemeinde Rosenthal am Rennsteig.

Blankenstein. Übergeben wurde die Glocke nach dem Bericht über den Friedenslauf entlang des Grünen Bandes.

In Blankenstein ist an Bürgermeister Peter Keller (FWR) die Glocke „Für Frieden, Demokratie und Toleranz“ übergeben worden. Überbracht wurde sie durch Peter Junge, Vorsitzender des Vereins Zukunft Frieden e. V., der im vorigen Jahr den Friedenslauf organisiert hatte. Dieser führte entlang des Grünen Bandes von Lübeck bis zum Drei-Freistaaten-Stein von Thüringen, Sachsen und Bayern. Die Läufer hatten unter anderem am Museum in Hirschberg sowie am Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth Halt gemacht.

Die Friedensglocke für die Gemeinde Rosenthal am Rennsteig soll im Museum „Rennsteig und Mee(h)r“ zu sehen sein.