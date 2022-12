Friedenslicht wird ab Freitag im Oberland verteilt

Tanna. Noch befindet sich das Friedenslicht gut behütet bei den Royal Rangers in Tanna.

Ab Freitag darf das Friedenslicht von Bethlehem verteilt werden. Noch befindet es sich gut behütet bei den Royal Rangers in Tanna. Die junge Pfadfindergruppe war erstmalig an der Übergabe beteiligt. In Erfurt wurde es am 11. Dezember geholt. Die 16-jährige Theresa Ruß (Foto) durfte es schon einmal zeigen, bevor es am 23. Dezember ab 12 Uhr auf dem Tannaer Marktplatz verteilt wird.

Die Kerzenflamme aus der Geburtsstätte Jesu kommt in jedem Jahr auf verschiedenen Wegen von Ort zu Ort. Ebenfalls am Freitag kann sie ab 17 Uhr vor dem Schleizer Rathaus mit nach Hause genommen oder als Weihnachtsgruß zum Weitergeben abgeholt werden. Geeignete Laternen oder Kerzen seien mitzubringen, können aber auch vor Ort erworben werden.