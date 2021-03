Frisuren bringen Schleizer Tierheim 525 Euro ein

Der Struppelpeter und Eitel Metzler bei der Spendenübergabe im Tierheim in Schleiz.

Der Schleizer Friseurmeister Peter Orlamünder – alias Struppelpeter – hat dem Schleizer Tierheim am Donnerstag eine Spende in Höhe von 525 Euro sowie Tierfutter und ein kleines Dankeschön für die Tierheim-Mitarbeiter gespendet. Das Geld stammt aus der Versteigerung von insgesamt vier Friseurterminen sowie weiteren Spenden seiner Kundschaft. „Ich hatte gehofft, dass durch die Versteigerungs-Aktion und das Spendenglas an der Kasse vielleicht 250 Euro zusammenkommen würden. Dass es schlussendlich mehr als das Doppelte werde, hätte ich mir nicht einmal erträumt“, sagt der Struppelpeter gegenüber dieser Zeitung.