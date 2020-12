Frontscheibe an Auto in Lehesten beschädigt

Warum Frontscheibe und Scheibenwischer an ihrem Auto in Lehesten beschädigt sind, erläutert der Besitzerin die Polizei.

Lehesten Polizei lüftet Rätsel um merkwürdigen Schaden an VW in Lehesten

Einen merkwürdigen Schaden an ihrem Auto bemerkte eine Frau am Sonntagabend in Lehesten. Die herbeigerufene Polizei hatte schnell einen konkreten Verdacht, wie es dazu kommen konnte.

Der Pkw VW war in der Straße der Jugend geparkt. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie im Bereich der Frontscheibe einen erheblichen Schaden fest und verständigte die Polizei. Diese kamen nach genauerer Prüfung zu dem Ergebnis, dass offenbar ein Feuerwerkskörper in Form eines Böllers unter einen Scheibenwischer geklemmt und entzündet worden war. Bei der Detonation sind der Scheibenwischer und das Glas der Frontscheibe beschädigt worden.

Jetzt werden mögliche Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit der Polizei in Saalfeld (Telefon: 03671/560) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.