Hinweisschild im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in Schleiz.

Führerscheinstelle in Schleiz wegen Quarantäne geschlossen

Die Führerscheinstelle des Saale-Orla-Kreises im Landratsamt in Schleiz muss aufgrund von Quarantäne-Maßnahmen vorübergehend geschlossen werden.

Da alle Mitarbeiter betroffen sind und es sich um geschultes Fachpersonal handelt, ist eine Vertretung durch andere Mitarbeiter der Kreisverwaltung nicht möglich, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Daher müssten alle vereinbarten Termine entfallen.

Wann genau der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, stehe noch nicht fest. Anvisiert werde der kommende Dienstag, 9. März.

Ähnlich ist die Situation nach wie vor in der Kfz-Zulassungsstelle in Schleiz, die ihren Betrieb aufgrund von Quarantäne-Maßnahmen bereits in der vergangenen Woche aussetzen musste. Auch hier sei die Vergabe neuer Termine voraussichtlich ab 9. März möglich.

Weiterhin geöffnet ist die Kfz-Zulassungsstelle in Pößneck.