Führerscheinstelle Schleiz: Wartezeiten noch immer hoch

Schleiz. Die Schleizer Behörde hat nun zusätzlich auch montags geschlossen. In dieser Zeit soll der Arbeitsrückstand aufgearbeitet werden.

Nach wie vor gibt es an den Sprechtagen im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises in Schleiz längere Wartezeiten im Bereich der Führerscheinstelle. Das tägliche Antragsaufkommen sei sehr hoch, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung.

Außerdem liege aktuell eine Vielzahl bislang unbearbeiteter Anträge vor, die dringend zu erledigen seien. „Deshalb haben wir uns entschieden, bis auf weiteres die Führerscheinstelle montags für den Besucherverkehr zu schließen. Diese Regelung gilt ab September – also erstmals am 6. September. Die Montage sollen von den Mitarbeitern ausschließlich dazu genutzt werden, bereits vorliegende Anträge abzuarbeiten und so den bestehenden Abarbeitungsrückstand abzubauen,“ so Landrat Thomas Fügmann (CDU) in der Mitteilung. „Die Bürgerinnen und Bürger, die in letzter Zeit Anträge in der Führerscheinstelle gestellt haben, müssen sich darauf verlassen können, dass diese zeitnah und Termin gerecht abgearbeitet werden“, so der Landrat. Dies sei jedoch in der aktuellen Situation nicht zu leisten, wenn an vier Sprechtagen pro Woche – mittwochs war die Führerscheinstelle bereits zuvor geschlossen – jeweils weitere Anträge entgegen genommen werden. Ab September ist die Führerscheinstelle dienstags, donnerstags und freitags geöffnet.

Personelle Verstärkung für die Führerscheinstelle gab es diesen Monat: „Zwei neue Mitarbeiterinnen wurden eingestellt und werden aktuell eingearbeitet, eine weitere Mitarbeiterin verstärkt ab September das Team“, heißt es in der Mitteilung. Einer der Gründe für das hohe Antragsaufkommen sei der gesetzlich vorgeschriebene Umtausch alter Führerscheine. Aktuell sind jedoch nur Inhaber von Papierführerscheinen der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1958 aufgerufen, ihre Fahrerlaubnis umzutauschen. Hierfür haben sie bis Januar 2022 Zeit. Für alle anderen gelten längere Fristen, die letzten bis 2033. Der Umtausch eilt also nicht, so die Kreisverwaltung mit Blick auf die derzeitige Situation.