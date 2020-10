Das jüngste Geschenk aus dem Saale-Orla-Kreis an den bayerischen Partnerlandkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde am Tag vor dem 30. Wiedervereinigungsjubiläum offiziell übergeben: Fünf Tonnen wiegt der ansehnliche Granit-Brocken aus Heberndorf am Gesteinslehrpfad in Neuburg an der Donau.

Am Freitag trafen sich die Landräte Thomas Fügmann (CDU) aus Schleiz und Peter von der Grün (Freie Wähler) aus Neuburg am Gesteinslehrpfad auf der Oberen Schanz in der bayerischen Kreisstadt und übergaben das aus Heberndorf stammende Schmuckstück. Anlass für die Schenkung ist das 30-jährige Bestehen der Kreispartnerschaft.

Partnerschaft in Pößneck besiegelt

Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit im Jahr 1990, wurde sie damals in Pößneck besiegelt: die Partnerschaft mit dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Bayern. Die damaligen Landräte Walter Peter aus Pößneck und 2016 verstorbene Richard Keßler aus Neuburg unterzeichneten im damaligen Landratsamt in Pößneck den Partnerschaftsvertrag. Es entstand eine Partnerschaft auf verschiedenen Ebenen: Gemeinden, Vereine, Schulen, Parteien oder auch Privatleute knüpften Kontakte, trafen sich, lernten sich kennen und hielten über drei Jahrzehnte den Kontakt. Mit der Gründung des Saale-Orla-Kreises im Jahr 1994 wurde die Kreispartnerschaft mit dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erneuert und wird intensiv fortgesetzt. „So war es eine Selbstverständlichkeit, die Idee des Neuburger Verschönerungsvereins zur Schaffung eines Gesteinslehrpfades in der Kreisstadt Neuburg zu unterstützen. Vor drei Jahren wurde der erste Felsbrocken auf der so genannten Oberen Schanz angeliefert; inzwischen sind es 36 aus verschiedenen Gesteinsarten. Jedes Ausstellungsstück ist mit einer kleinen Tafel versehen, die detaillierte Informationen zur Art des Steines, seiner Entstehung und Beschaffenheit sowie zu seinem Fundort bereithalt. Wissenschaftlich unterstützt wird das Projekt von der Universität Ingolstadt“, teilte das Landratsamt Saale-Orla in einer Pressemitteilung mit.

Auch Grauwacke aus Döbritz am Gesteinslehrpfad

Vorsitzender des Verschönerungsvereins in Neuburg ist Axel Kalkowski, einer der Pioniere der Kreispartnerschaft, der bereits 1989 mit einer Delegation des Neuburger Kreistages erste Kontakte nach Pößneck knüpfte. Aus dem Saale-Orla-Kreis wurden die Gesteinsarten Grauwacke aus Döbritz und Granit aus Heberndorf für den Lehrpfad beigesteuert. Die Anlieferung des großen Granit-Brockens erfolgte Mitte Juni dieses Jahres durch den Kreisbauhof des Saale-Orla-Kreises. Gestiftet wurde der Stein von den Granitwerken Fischer aus Heberndorf. „Auf der Tafel zum neuen Stein aus dem thüringischen Partnerkreis stehen folgende Informationen: Name: Henneberg-Granit, Alter: Karbon 300 Millionen Jahre, Fundort: Steinbruch Heberndorf, Entstehung: magnetischen Ursprungs (Pluton), Bemerkung: hellgrauer bis rötlicher Granit, Ganggesteine Kersantit, Aplit und Tonalitporphyr.“

Landrat Thomas Fügmann wird beim Besuch im Partnerkreis von Fachdienstleiter Jens Heynisch sowie Ute Fischer, Geschäftsführerin des Granitwerkes, begleitet. „Die Kreispartnerschaft hat auch nach 30 Jahren nicht an Bedeutung verloren. Sie ist uns sehr wichtig. Wir erleben ja oft, dass die Jugend in Deutschland tatsächlich bereits zusammen gewachsen ist. Aber diejenigen, die 50 Jahre und älter sind und die Zeit vor der Wiedervereinigung bewusst erlebt haben, denken mitunter noch in alten Mustern und leider auch Vorurteilen. Persönliche Vorbehalte lassen sich durch nichts besser abbauen, als wenn man sich austauscht und miteinander ins Gespräch kommt. Das ist das Entscheidende“, so Thomas Fügmann. „Eine Partnerschaft lebt vom Austausch. Unsere beiden Landkreise pflegen eine lebendige Beziehung auf verschiedenen Ebenen. Beispielsweise gab es in den vergangenen Jahren regelmäßig einen Austausch bei den Feuerwehren und den Auszubildenden der Landratsämter, das wollen wir fortführen. Rege ist der Austausch zwischen den Landkreisen auch auf dem Gebiet der Wisentzucht. Gegenseitige Besuche finden zudem anlässlich von Messeveranstaltungen in beiden Landkreisen statt“, erklärte der Neuburger Landrat Peter von der Grün der Zeitung Donaukurier in einem Doppelinterview beider Landräte am 2. Oktober 2020. Die in Pößneck und Umgebung geplanten Veranstaltungen zum 30-jährigen Bestehen der Kreispartnerschaft an diesem Wochenende wurden aufgrund der Corona-Situation auf das kommende Jahr verschoben, so das Landratsamt.