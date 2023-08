Fünf Wochenendtipps für den Saale-Orla-Kreis

Marktfest, Stadtrundgang und Parkführung. Das ist am Wochenende im Saale-Orla-Kreis los.

1. Dreitägiges Marktfest in Bad Lobenstein

Mit dem traditionellen Bierfassanstich beginnt am Freitag um 19 Uhr das 45. Marktfest der Kurstadt Bad Lobenstein. Zu den Höhepunkten des Wochenendes gehört am Sonnabend um 15.30 Uhr die erstmalige Krönung eines Moorprinzen als Nachfolge der bisherigen Moorprinzessinnen. Am Wochenende gibt es ein buntes Bühnenprogramm auf dem Markt, Unterhaltung an der Ardesia-Therme sowie einen zweitägigen Flohmarkt im Kurpark. Die Feuerwehr der Stadt lädt am Sonntag zu Technikschau und Vorführungen an das Gerätehaus ein.

2. Traditionelles Wiesenfest in Hirschberg

Drei Tage lang wird in der Stadt an der Saale gefeiert. Dem Fassbieranstich und Fackelumzug am Freitag, schließen sich Fußball und Party im Festzelt am Samstag an. Familiensonntag und Feuerwerk am Sonntag bilden den Abschluss. An allen drei Tagen sind Schausteller mit Fahrgeschäften vor Ort.

3. Unterhaltsamer Rundgang durch Pößnecker Stadtkern

„Worüber man in Pößneck früher lachte“ lautet am 20. August das Motto des nächsten Pößnecker Sonntagsstreifzuges. Christel Ziermann hat einen unterhaltsamen anderthalbstündigen Rundgang durch den Stadtkern mit Episoden aus zwei Jahrhunderten entwickelt und dieser ist am Sonntag ab 13.30 Uhr erstmals zu erleben. Start ist auf dem Marktplatz am Rathaus und Vorverkaufskarten gibt es noch in der Stadtinformation.

4. Spezielle Parkführung in Ebersdorf

Im Naturpark Ebersdorf gibt es am Sonntag ab 14 Uhr eine besondere Parkführung durch den Schlossparkverein. Teilnehmer erfahren etwas über die Historie des Fürstenhauses Reuß und erhalten Rückblicke auf frühere Veranstaltungen, die es in dem Park mit der Naturbühne gegeben hat. Zugleich wird auch ein Ausblick gewährt auf bevorstehende besondere Ereignisse.

5. Besonderes Konzert auf Schloss Burgk

Um 15 Uhr beginnt am Sonntag auf Schloss Burgk eine musikalische Wanderung mit Matthias von Hintzenstern und Michael von Hintzenstern. Die beiden Musiker geben mit mehreren Instrumenten ein „Konzert für 936 Pfeifen, 266 Tasten, 4 Saiten und 73 Knöpfe“.