Schleiz. Demonstration am Samstag vom Schleizer Neumarkt aus.

Für den Erhalt des Schleizer Krankenhauses wieder auf die Straße gehen

Nächster Termin „Pro Schleizer Krankenhaus“ ist am Sonnabend, wenn um 10 Uhr eine entsprechende Demonstration auf dem Neumarkt beginnt. Wie Hartmut Jacobi, Sprecher des Arbeitskreises „Krankenhaus Schleiz muss bleiben“ im Vorfeld nochmals betonte, soll dort nicht schwerpunktmäßig die Kommunalpolitik kritisiert werden, sondern es soll der Unmut gegen Landrätin Schweinsburg, Geschäftsführer Delker sowie den Aufsichtsrat insgesamt zum Ausdruck gebracht werden. Bürger, die sich zur Thematik kurz äußern wollen, bekommen die Möglichkeit dazu. Gleiches gilt auch für möglicherweise anwesende Politiker und Mandatsträger. „Vernünftig und sachlich, so soll es sein. Auch aus der Vergangenheit zu reden, bringt nichts mehr. Wir müssen jetzt in die Zukunft schauen“, unterstrich der Anmelder dieser Kundgebung.

Jacobi sieht die Aktion zudem als Plattform für Bürger, um sich zum Thema Krankenhaus zu informieren: „Viele haben kein Facebook, sind in den sozialen Medien nicht so präsent. Aber auch sie möchten Antworten auf die Frage, wie es denn weitergeht.“ Etwa ab 11 Uhr möchte man den schon von der ersten Demo bekannten Weg in Richtung Krankenhaus nehmen. Um allen Eventualitäten vorzubeugen, sollten jeder Teilnehmer Mund-Nase-Schutz dabeihaben.