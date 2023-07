Für zwei Euro den ganzen Tag in Pößneck parken

Pößneck. Ab Montag, 3. Juli, wird auf bis zu 30 nummerierten Stellflächen das Parken wochentags kostenpflichtig.

Steve Holbach vom Pößnecker Ordnungsamt zeigt den neuen Parkautomat auf dem Platz des ehemaligen Stadtbads. Ab dem kommenden Montag wird auf bis zu 30 nummerierten Stellflächen das Parken wochentags kostenpflichtig.

Auf dem Schotterplatz wird es nur möglich sein für zwei Euro ein Ticket für 24 Stunden zu lösen. Die Stellflächen sollen besonders für Langzeitparkende attraktiv sein, die den ganzen Tag in Pößneck zu tun haben. Kurzzeitparker haben in der Innenstadt zahlreiche Möglichkeiten. Der energie-autarke und mit Solar betriebene Automat auf dem Schotterplatz wird zentral überwacht, um in Echtzeit Beschädigungen zu erfassen. Man kann mit Münzen, aber auch bargeldlos per App bezahlen. Rund 5500 Euro hat die Stadt in Gerät, Montage und Software investiert.