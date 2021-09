Ganz schön viel los wieder

Peter Hagen zur Rückkehr vieler Kulturangebote.

Sicherlich haben Sie es auch längst bemerkt. Das aktuelle Infektionsgeschehen in Sachen Coronapandemie lässt es zu, dass vielerorts wieder Veranstaltungen stattfinden können.

Das vergangene Wochenende hatte es schon schwer gemacht, sich im Saale-Orla-Kreis zu entscheiden. Vom Treffen der Zwei-takt-Liebhaber bei „Classic Love“ in Schleiz übers Benefizkonzert „Wir wollen helfen“, die Veranstaltungsreihen auf Schloss Burgk bis hin zum Blasmusikfest im Heinrichsruher Park hatte jedermann die Wahl, das passende Unterhaltungsangebot zu finden.

Insbesondere während des Spiels der Oschitzer Blasmusikanten kamen bei vielen Besuchern Erinnerungen an die langjährige Tradition des Blasmusikfestes im Heinrichsruher Park. Vielleicht war dies ja nun das Startsignal, diese Tradition wieder aufleben zu lassen.

Und schon gibt es die nächsten Veranstaltungsankündigungen fürs kommende Wochenende. Blasmusikfreunde können sich da den Sonntag in Remptendorf vormerken. Auch dort wird nach der Corona-Zwangspause wieder zu den Instrumenten gegriffen. Und als besonderer Höhepunkt starten die Schlosspark-Festspiele in Bad Lobenstein. Die Premiere findet am Donnerstag statt. Man darf wirklich gespannt sein.