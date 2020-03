Geburtstagsfeiern müssen abgesagt werden

Mit der ab Freitag geltenden, neuen Allgemeinverfügung des Saale-Orla-Kreises wird das öffentliche und private Leben massiv eingeschränkt. Nur noch wenige Geschäfte dürfen öffnen. Bei vielen Unternehmen herrscht zudem Unklarheit. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Der Informationsfluss ist schrecklich, besonders in Schleiz. Niemand ruft mich an, schickt einen Brief oder eine E-Mail, dass ich mein Friseurgeschäft schließen muss“, berichtet Friseurmeister Peter Orlamünder. „In Pößneck ist zumindest das Ordnungsamt in meine Filiale gekommen und hat meinen Angestellten berichtet, dass ab morgen das Geschäft geschlossen sein muss“, ergänzt er. Die Allgemeinverfügung, die unter anderem die Schließung von Friseurgeschäften vorsieht, tritt am Freitag ab 0 Uhr in Kraft. Deshalb öffnet der sogenannte Struppelpeter sein Friseurgeschäft bis zu diesem Zeitpunkt. In der Schleizer Filiale ist fast jeder Friseurstuhl besetzt. Weiter Kunden sitzen im Wartebereich, das Telefon vom Struppelpeter klingelt knapp alle zehn Minuten. „Im Durchschnitt haben wir hier vielleicht 20 Kunden pro Tag, heute werden es bis zur Schließung wahrscheinlich 50 sein“, sagt der Friseurmeister. Fünf Mitarbeiter sind bei Peter Orlamünder beschäftigt, zwei in der Schleizer Filiale, drei in der Pößnecker Filiale. „Vier Wochen Schließung kann durch das Kurzarbeitergeld noch kompensiert werden, bei acht Wochen wird es aber kritisch“, meint er. Schließlich steht in der Allgemeinverfügung des Landratsamtes nicht, ob er trotzdem als fahrender Friseur zum Beispiel Hausbesuche anbieten darf.

Die Pressestelle des Landratsamtes teilte auf Nachfrage der Redaktion mit, dass Friseure, Tätowierer, Piercer, Kosmetiker und in ähnlichen Bereichen Tätige keine Hausbesuche anbieten dürfen. Zudem sind auch private Zusammenkünfte untersagt. Das betrifft sowohl private Geburtstagsfeiern in geschlossener Gesellschaft als auch private Zusammenkünfte ohne Anlass, die als „Ansammlungen“ deklariert werden. „Eine Ausnahme besteht ausschließlich für Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder Daseinsfür- und –vorsorge zu dienen bestimmt sind oder der Versorgung der Bevölkerung dienen“, teilt das Landratsamt mit. Darunter fielen jedoch keine Treffen von Interessengruppen wie zum Beispiel dem Arbeitskreis „Krankenhaus Schleiz muss bleiben“.

Ob turnusmäßige Gemeinde- oder Stadtratssitzungen von dem Veranstaltungsverbot betroffen sind, wird aktuell noch mit dem Landesverwaltungsamt geklärt. Ebenfalls in der Klärung ist, ob außerordentliche Sondersitzung von Gemeinderäten oder des Kreistages zulässig sind, selbst wenn sich diese speziell mit Themen wie dem Schleizer Krankenhaus beschäftigten.

Von den Einrichtungsschließungen nicht betroffen ist zum Beispiel das Lehrlings-Wohnheim der HBS Elektrobau in Schleiz. Trotz des Öffnungsverbots von Gaststätten sind Imbissstätten wie die Dönerläden am Nikolaiplatz in Schleiz nicht von der Schließung betroffen, schreibt das Landratsamt auf Nachfrage. Eine gesonderte Informationsgabe zu den Schließungen an die betroffenen Betriebe ist laut Landratsamt nicht nötig. Mit der Bekanntgabe der Allgemeinverfügung in dieser Zeitung sei die Allgemeinverfügung jedermann zugänglich und damit gültig.