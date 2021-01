Geburtstagsvorbereitungen im Kunsthaus Müller in Wurzbach

Wurzbach. Wie in so vielen Galerien im Land so sind auch im Kunsthaus Müller in Wurzbach derzeit die Türen geschlossen. Zwar fehlen die Besucher und auch die Termine für das Schaudrucken fallen coronabedingt aus, dennoch blickt das Ehepaar Müller hoffnungsvoll in die Zukunft. Denn ein wichtiger Geburtstag muss in diesem Jahr gebührend gefeiert werden.

„Derzeit herrscht bei uns Stillstand“, erklärt am Montag Christian Müller. Derzeit hält er mit Hund „Clara“ allein im Kunsthaus Stellung. Seine Frau und Galeristin Bärbel Müller ist aufgrund von Krankheit verhindert, Gastkünstler oder -studenten dürfen nicht in der eigens dafür vorgesehen Wohnung untergebracht werden und Besucher dürfen seit Beginn des Lockdowns das Gebäude nicht betreten.

Aber bereits vor Weihnachten haben sich Christian und Bärbel Müller Gedanken über die Zeit nach dem Lockdown gemacht. Christian Müller plant eine Kooperation mit dem Grafiker und Bildhauer Tilmann Röhner. Dessen Werke könnten in diesem Jahr in der Sormitzstadt gezeigt werden, die ersten Gespräche seien laut Christian Müller sehr gut verlaufen.

Das Kunsthaus Müller ist aber in diesem Jahr von einem besonderen Geburtstag geprägt: Denn vor 250 Jahren wurde Alois Senefelder, der Erfinder der Lithographie, geboren. Der gebürtige Bayer hatte viele Talente. Er war als Komponist, Musiker und Schriftsteller tätig und studierte erfolgreich Rechtswissenschaften. Den Steindruck soll er durch einen Zufall erfunden haben: 1796 entdeckte er bei einem Spaziergang im Regen, dass ein Blatt einen Abdruck auf einem Kalkstein hinterlassen hatte. Das brachte Alois Senefelder auf die Idee, zunächst Notenblätter auf Stein zu ätzen, um diese kostengünstig zu vervielfältigen.

Auf feinkörnigen Kalkstein zeichnete er mit fetthaltiger Tusche oder Kreide die zu druckenden Partien vor. Dadurch wurden diese wasserabweisend. Der übrige Part der Kalksteinplatte wurde so behandelt, das er fettabweisend wurde. Die dann aufgebrachte Druckerfarbe haftete somit nur an den Partien, die mit Tusche oder Kreide versehen wurden. Als letzter Schritt wurde die Farbei durch kräftiges Pressen auf ein Blatt Papier übertragen.

Die Litographie wurde schnell auf der ganzen Welt bekannt und wurde besonders im 19. Jahrhundert viel angewandt. Die Methode war kostengünstiger als beispielsweise Kupferstiche. Besonders Künstler waren von der Technik fasziniert.

Den Einfluss der Lithographie auf die Welt der Kunst möchte das Kunsthaus Müller in einem feierlichen Rahmen würdigen. „Zwar ist der eigentliche Geburtstag von Alois Senefelder erst im November, aber wir haben jetzt schon mit den Planungen angefangen“, erklärt Christian Müller. Unterstützung sollen die Wurzbacher im Laufe des Jahres durch zwei Kunststudenten erhalten, um gemeinsam eine Veranstaltungsreihe und Ausstellungen zu konzipieren. Somit können sich Kunstfreunde, speziell die Bewunderer der Litographie, auf ein ereignisreiches Jahr im Kunsthaus Müller freuen.