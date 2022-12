Gefahr durch Schnee und Eis – die Kreisstraßenmeisterei des Saale-Orla-Kreis kümmert sich

Schleiz/Pößneck/Bad Lobenstein. Die Kreisstraßenmeisterei des Saale-Orla-Kreis kümmert sich aktuell intensiv um die Gefahrenabwehr auf den Straßen

Wenn die meisten Menschen zur Arbeit fahren, haben die Männer vom Winterdienst im Saale-Orla-Kreis schon ihre erste Runde hinter sich. Gegen 3 Uhr nachts beginnen sie ihren Dienst und sorgen dafür, dass die Straßen ab den frühen Morgenstunden gut befahrbar sind.

Die Straßenwärter haben es mit hochmoderner Technik in den Fahrzeugen zu tun. Foto: Stephanie Rössel

Mehr Verständnis erwünscht

Es ist mitten in der Nacht und manchmal herrschen Minusgrade im zweistelligen Bereich. So war es auch in dieser Woche schon der Fall. Dann schließen die Straßenwärter die Türen der Bauhöfe in Schleiz, Pößneck und Bad Lobenstein auf. Der Vorteil ist, die Fahrzeuge stehen in beheizten Hallen, so dass die Räumfahrzeuge sofort starten können. Im Schneepflug ist das Cockpit inzwischen hochmodern. Rund um das Lenkrad sind Hebel, Knöpfe und Display angeordnet, über die einzelne Funktionen gesteuert werden können. Den Fahrern verlangt das Bewegen der Schneepflüge viel Feingefühl und Aufmerksamkeit ab. Das abgesenkte Schild, dass den Schnee zur Seite schiebt, ist von oben aus kaum zu sehen. Jeder Baum, jeder Leitpfosten und die vielen anderen Verkehrsteilnehmer müssen genau im Blick behalten werden. Sie würden sich mehr Rücksicht wünschen, sagen die Mitarbeiter. Wenn sie tagsüber unterwegs sind, seien Pkw-Fahrer oft ungeduldig. Überholen oder reagieren genervt. Doch um die Arbeit gut zu machen, könne ein Räumfahrzeug nicht mit hoher Geschwindigkeit fahren und brauche auch einen gewissen Platz auf der Strecke.

Die Fahrzeuge fahren bei Bedarf hunderte Kilometer auf den Straßen des Saale-Orla-Kreis. Foto: Stephanie Rössel

17 Stunden im Einsatz

„Wir beginnen ja extra so früh, dass es nicht im Berufsverkehr zu Behinderungen kommt und wir mit der ersten Runde bis circa 6.30 Uhr durch sind. Je nach Wetterlage müssen die Fahrzeuge aber auch dann weiter im Einsatz bleiben. Montags bis freitags fahren wir in zwei Schichten von 3 Uhr früh bis 20 Uhr abends. An Wochenenden und Feiertagen wird der Einsatz durch einen Rufbereitschaftsdienst abgesichert“, sagt der Straßenmeister des Kreisbauhofs, Michael Aust. 27 Mitarbeiter und zwölf Fahrzeuge sind an den drei Standorten insgesamt beschäftigt und im Einsatz. „Der Räum- und Streudienst wird auf den freien Strecken der 79 Kreisstraßen des Saale-Orla-Kreis auf einer Länge von 213 Kilometer durchgeführt“, fügt Fachdienstleiter Andreas Freund an. Zählt man die Tageskilometer der Fahrzeuge zusammen, seien 1000 Kilometer am Tag schnell erreicht.

Der Soletank ist inzwischen unerlässlich geworden. Foto: Stephanie Rössel

Auch dem Bauhof machen die Preissteigerungen zu schaffen. Das betrifft den Kraftstoff sowie das Salz. Durch eine eigene Tankstelle auf dem Hof, könne man zumindest durch die Abnahme von Großmengen sparen und sei nicht vom Tagespreis abhängig. Das Salz sei um runde 12 Prozent im Kaufpreis gestiegen. Bereits im Sommer erfolge dafür das Einholen der Angebote und die Beschaffung. Bei der Menge berufe man sich auf Erfahrungswerte. Laut Freund seien aktuell an allen Standorten rund 1300 Tonnen Salz eingelagert. Im vergangenen Jahr habe man rund 3500 Tonnen benötigt, in diesem Jahr waren es bisher schon 1700 Tonnen seit Jahresanfang. Bei Bedarf muss nachbestellt werden, was nicht immer so einfach sei, denn Streusalz wird in Verbindung mit Sole, also einer wässrigen Salzlösung, verwendet. Das Salz rieselt auf den Streuteller am Fahrzeug, die Sole fließt dazu. „Somit wirkt es sofort auf der Straße. Trockenes Salz fliegt eher weg. Die flüssige Verbindung greift das Eis sofort an“, erklärt Aust. Lediglich auf der Sperrmauer der Bleilochtalsperre ist dieser Einsatz untersagt. Dort komme Splitt zum Einsatz, der im Anschluss wieder beräumt werden muss.

Salzpreis gestiegen

Regelmäßig herrscht Verwirrung, dass Räumfahrzeuge unterwegs seien, obwohl kein Schnee gefallen ist. Ab einer Temperatur von etwa drei Grad, müsse stellenweise Gefahrenabwehr geleistet werden. Durch bereits leichten Regen, könne schnell Glätte entstehen. Stellen an denen das häufig auftrete, seien den Mitarbeitern bekannt und werden entsprechend kontrolliert. „Nur durch den frühen Streueinsatz, kann man verhindern, dass sich eine dicke Eisschicht bildet, die dann nicht mehr so schnell zu beseitigen wäre“, sagt Andreas Freund.

Unabhängig vom Schnee, gibt es für die Mitarbeiter des Bauhofs viel zu tun. Im gesamten Kreis wurden 8000 Meter Schneefangzäune aufgestellt und auch die Bäume müssen in der Winterzeit beschnitten werden.