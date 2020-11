Gefell/Langgrün. Stadtrat Gefell stimmt einem geförderten Glasfaserausbau in unterversorgten Gebieten zu. Koordinieren soll das die Stadt Pößneck.

Gefell will weiße Flecken mit schnellem Internet erschließen

Die Stadt Gefell will beim Breitbandausbau nachbessern. So soll das Gewerbegebiet Gefell-Nord an das Glasfasernetz angebunden werden, ebenso einzelne, abseitsgelegene Gehöfte nahe des Ortsteils Langgrün. Der Stadtrat Gefell hat zur jüngsten Sitzung beschlossen, mit der Stadt Pößneck als Projektführerin eine Zweckvereinbarung zur Übertragung der Aufgabe zur Nacherschließung der weißen Flecken abzuschließen.