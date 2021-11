Gefell, Wurzbach und Rosenthal: Ehrenamtliche für Hausbesuche gesucht

In den Regionen um Gefell, Wurzbach und Rosenthal am Rennsteig sollen mit einem Pflegebegleiter-Projekt pflegende Angehörige unterstützt werden.

Das Projekt sieht vor, dass ehrenamtlichen Pflegebegleiter die pflegenden Angehörige und Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf durch Hausbesuche und entlastende Gespräche unterstützen. Bei Bedarf sollen sie auch Hilfsangebote vermitteln und organisieren und Kontakt zu professionellen Dienstleistern aufnehmen. Das Pflegebegleiter-Projekt gabt es bereits in Bad Lobenstein.

Die Ansprechpartner der Kirchenkreissozialarbeit des Kirchenkreises Schleiz und der Mobilen Seniorenbüros Tanna-Gefell-Hirschberg und Wurzbach-Rosenthal am Rennsteig-Remptendorf sollen dabei die ehrenamtlichen Pflegebegleiter anleiten und unterstützen. Die Fähigkeiten und Talente der Pflegebegleiter sollen durch regelmäßige Schulungen und Treffen zum Austausch sowie fachliche und persönliche Begleitung gestützt werden.

Während der ehrenamtlichen Tätigkeit sollen die Pflegebegleiter auch versichert sein. Für den Ausbau des Pflegebegleiter-Netzwerkes werden noch engagierte Menschen gesucht, die sich dieser Aufgabe gewachsen fühlen.

Bei Interesse kann sich an Diana Oertel vom Mobilen Seniorenbüro Tanna-Gefell-Hirschberg unter der Telefonnummer 036649/880 38 oder Handy 0151/14 60 86 77 oder per E-Mail an: Seniorenbuero@diakonie-wl.de gewendet werden.