Die Gefeller Grundschüler frühstücken in der zum Fasching geschmückten Bar.

Gefell. Dabei erleben die 28 Schüler ein Spektakel an Technik, Licht und selbstgebauten Bühnenbildern.

Gefeller Schüler werfen Blick hinter die Kulissen

Der Gefeller Fasching steht vor der Tür. Und was die Gäste auf der ersten Gala der 49. Saison im Rathaussaal am Sonnabend unter dem Motto Kreuzfahrt zu sehen bekommen, wurde am Mittwoch vorab 28 Schülern der Gefeller Grundschule verraten. Sie bekamen unter anderem eine exklusive Führung durch den Bühnenaufbau.

„Unser Nachwuchs ist uns sehr, sehr wichtig, deshalb machen wir das eigentlich jedes Jahr mit den Schülern“, erklärte Bernd Militzer, Ehrenpräsident des Gefeller Faschingsclubs (GFC). Er führte die Grundschulkinder zusammen mit Präsident Fabian Bauer und dem Elferratsmitglied und GFC-Bühnenbauer Roland Färber hinter die Bühne. Dort konnten sie sehen, wie ausgefeilt die GFC-Mitglieder an der Bühne für die diesjährige Saison gewerkelt haben.

So staunten die Kinder nicht schlecht, dass der Kapitän im Bühnenbild dank eines alten Scheibenwischermotors mit seinem Arm winken kann. Wie viel Technik sich hinter dem Bühnenbild verbirgt war für die Kinder höchst erstaunlich. Computer mit mehreren Bildschirmen und große Steuerungspulte werden am Sonnabend für Licht- und Toneffekte sorgen.

Bernd Militzer (L.) und Roland Färber (r.) zeigen den Kindern, wie es hinter dem Bühnenbild aussieht. Foto: Oliver Nowak

Aufbau für das Bühnenbild bereits ab Weihnachten

Für die Kinder war dieser Blick hinter die Kulissen ein regelrechtes Spektakel. Denn wer ahnt schon, dass hinter dem farbenfrohen und an unzähligen Stellen blinkenden Bühnenbild eine eher triste Rückseite steckt, die mit ihrer Technik jedoch nahezu ebenso fasziniert, wie die Vorderseite.

Auf Nachfrage der Hortnerin Verona Zschuppe erfuhren die Kinder dann, dass der Bühnenaufbau bereits kurz nach Weihnachten beginnt. „Zwischen den Feiertagen haben die meisten Mitglieder Zeit, da lassen sich die schweren Arbeiten gut erledigen“, erklärte Roland Färber.

Dass jedoch nicht nur die Bühne hübsch geschmückt ist, sahen die Grundschulkinder, als sie in die Bar gingen, um dort gemeinsam zu frühstücken. Denn auch diese war bunt zum Motto geschmückt. Von den Narren erhielten sie ein Frühstück mit Semmeln und Wiener Würstchen und Limonade. „Wir lassen es uns etwas kosten, um die Kinder für den Fasching und unseren Verein zu begeistern. Das machen wir auch wohl ganz gut. In unserer neuen jungen Funkengarde haben wir zurzeit 27 Mitglieder“, erklärt Ehrenpräsident Bernd Militzer stolz.

Die erste Gala findet am kommenden Sonnabend statt. Einlass ist um 19, Beginn um 20 Uhr.