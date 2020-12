Gefeller Vereine veranstalten „Philharmonic Rock am Dreiländereck“ im August

Schleiz Der Kartenvorverkauf für das Open-Air-Konzert mit der Vogtland-Philharmonie am Sport- und Freizeitzentrum ist angelaufen. Die ersten 500 von insgesamt 1200 Eintrittskarten sind bereits im Vorverkauf durch das Rathausfenster in Gefell verkauft.

Gerd Schneider und Marcel Zapf bleiben auch in Coronazeiten optimistisch: Der Vorsitzende des Stadt- und Kulturvereins Gefell und sein Stellvertreter und zugleich Bürgermeister gehen fest davon aus, dass die Open-Air-Veranstaltung „Philharmonic Rock am Dreiländereck“ am 28. August 2021 in Gefell stattfinden wird. Die ersten 500 von insgesamt 1200 Eintrittskarten fanden seit Anfang Dezember im Vorverkauf mit Geld-zurück-Garantie ihre Abnehmer.

Eine Mammutaufgabe

„Eigentlich wollten wir dieses Konzertereignis mit der Vogtland-Philharmonie anlässlich 30 Jahre Deutsche Einheit in unserem Ortsteil Mödlareuth veranstalten. Doch das war aus mehreren Gründen nicht möglich“, erklärte Bürgermeister Marcel Zapf (Vereinigung unzufriedener Bürger). Veranstaltungsort am 28. August 2021 soll die Freifläche des neu geschaffenen Sport- und Freizeitzentrums am Willersdorfer Weg in Gefell werden. „Je nach den dann geltenden Hygienebestimmungen können wir die Zuschauerstühle entsprechend weit auseinander stellen“, sagte Vereinsvorsitzender Gerd Schneider. Das Konzertgelände nahe des Freibades soll barrierefrei gestaltet werden. Ein Shuttleservice vom Parkplatz bis zu den Sitzplätzen für Besucher mit Mobilitätseinschränkungen oder Behinderungen soll angeboten werden. Geplant ist eine umfangreiche Versorgung mit regionalen Speisen und Getränken. „Um diese Mammutaufgabe stemmen zu können, arbeiten wir mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem Sportverein Fortuna Gefell zusammen. Natürlich werden wir Vereine professionell durch das Team der Vogtland-Philharmonie unter Führung von Orchesterdirektor Ulrich Wenzel und Intendant Stefan Fraas unterstützt“, sagte Gerd Schneider.

Rock, Solisten und Feuerwerk

Als Vorbild für das Open Air dienen die Konzerte der Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach an der Göltzschtalbrücke. „Diese einzigartige Symbiose von Rockmusik mit dem Sound eines sinfonischen Orchesters in Verbindung mit hochkarätigen Solisten und stimmungsvollem Feuerwerk wird ein Schauspiel der Superlative für Jung und Alt bieten. Ob temperamentvolle Rockrhythmen, romantische Balladen, Klänge aus Jazz und Musical oder populäre klassische Melodien – Welthits aller Genres werden für einen mitreißenden Konzertabend sorgen“, ist sich Gerd Schneider sicher.

Ein Energieversorger, zwei Banken und eine Brauerei unterstützen das Vorhaben als Sponsoren. Die Eintrittskarten in drei Kategorien zwischen 32 und 39 Euro sind durch Fenster im Rathaushof zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung im Vorverkauf erhältlich. Mitte Januar soll auch ein eigener Onlineshop die Tickets anbieten. Den Erlös der Veranstaltung wollen die Vereine in neue Fußballtore auf dem Sportplatz sowie in das Gefeller Freibad investieren.

Gerd Schneider hofft, dass der rund 45 Mitglieder zählende Stadt- und Kulturverein Gefell wieder aktiv verwenden kann. Denn in diesem Jahr konnte er coronabedingt weder das Park- und Rosenfest, noch das Brunnenfest oder das Whisky-Tasting veranstalten.