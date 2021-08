Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee freut sich, dass die Akkus der Pedelecs demnächst in vielen Orten der Stauseeregion aufgeladen werden können. Zur Anschaffung eines Ladenetzes und zum Bau von Ruheinseln beitragen sollen Zuwendungsbescheide, die er am Dienstagnachmittag in Ziegenrück an den Schleizer Vizelandrat Christian Herrgott (l.) und den Zweckverbandsvorsitzenden Robert Geheeb (r.) übergeben hat.