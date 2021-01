Geldauflage nach Faschingsprügelei in Bad Lobenstein

Bad Lobenstein. Da hatte der Spaß schnell ein Ende: Während einer Faschingsveranstaltung vor fast einem Jahr in Bad Lobenstein kam es im Kulturhaus zu einer handfesten Rauferei. Für einen der Beteiligten führte der sprichwörtliche Schlagabtausch nun auf die Anklagebank des Amtsgerichts in der Kurstadt.

"Ortsbekannter Aggressor"

Der Vorwurf lautete auf vorsätzliche Körperverletzung, denn schwerwiegend klang die Schilderung des Tatablaufs. Demnach soll der inzwischen 23-jährige Bad Lobensteiner während der "Fünf tollen Tage" an einem Morgen gegen 4.40 Uhr einen anderen Veranstaltungsbesucher die Treppe hinuntergestoßen haben, anschließend förmlich auf das Opfer gesprungen sein und dieses mit den Fäusten traktiert haben. So hieß es jedenfalls in der Anklageschrift.

Alle Beteiligten dürften zu dem Zeitpunkt ziemlich alkoholisiert gewesen sein, gab Rechtsanwalt Daniel Schützner für seinen Mandanten zunächst eine Erklärung. Der Verteidiger erwähnte eine Rempelei, die es zuvor auf dem Veranstaltungssaal gegeben hätte. Sein Mandant habe wenig später lediglich einen daran beteiligten Besucher zur Rede stellen wollen, doch dieser habe sofort "ausgeteilt". Der Angeklagte habe sich selbst verteidigen wollen, zumal sein Gegenüber ein "ortsbekannter Aggressor" wäre.

Fausthieb ohne Vorwarnung

"Ich hatte nur gefragt, was los ist", beschrieb der Angeklagte den Tatablauf, "dann bekam ich ohne jede Vorwarnung die Faust ins Gesicht." Seine Lippe habe geblutet. Daraufhin habe er den Kontrahenten "zu Boden gebracht und zugeschlagen". Solche tätlichen Auseinandersetzungen seien überhaupt nicht seine Art, beteuerte der Angeklagte. Letztlich habe er sogar Schutz beim Elferrat gesucht, bis die Polizei eingetroffen war.

Einen angebrochenen Daumen hatte das Opfer nach der Rauferei. Der Student habe aufgrund dieser Verletzung einige Prüfungen nicht mitschreiben können. Nach dessen Schilderung sei ihm an der Treppe "ein Bein gestellt worden", worauf er zu Boden gestürzt wäre. Dann habe der Angeklagte auf ihn eingeschlagen.

Schadensersatz an das Opfer

Ursprünglich sollte der Angeklagte eine per Strafbefehl ergangene Geldstrafe von 600 Euro entrichten, wogegen Einspruch eingelegt worden war. Angesicht der bislang "weißen Weste" des Angeklagten baute der Vorsitzende Richter Jürgen Leitloff die Brücke, die 600 Euro als Schadensersatz direkt an das Opfer zu entrichten und das Verfahren dann ohne Verurteilung einzustellen. Von einem "Notwehrexzess" sprach der Richter angesichts des Tatablaufs. Der Angeklagte erklärte sich nach Rücksprache mit seinem Verteidiger mit dem Vorschlag des Gerichts ebenso einverstanden wie die Staatsanwaltschaft.