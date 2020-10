Gemütlicher Nachmittag mit Novalis: Kulturfestival in Hirschberg

Es fehlte eigentlich nur noch ein prasselndes Kaminfeuer, dann wäre die Atmosphäre in der Bibliothek der Hirschberger Villa Novalis perfekt gewesen. Während am Mittwochnachmittag draußen die Elstern kreischten und die Bäume im Herbstwind knarrten, lauschten drinnen eine Handvoll Zuhörer den Ausführungen von Jürgen Franck über Novalis. Im Fokus des Vortrages stand der Aufsatz „Das Christentum oder Europa“.

Mal langsam und getragen, mal lebhaft und quirlig erzählte der Dresdner Jürgen Franck nicht nur aus dem Leben des Schriftstellers Novalis sondern auch aus seinem eigenen. Denn viele Parallelen zwischen den Gedanken Novalis zu Europa und der heutigen Zeit können gezogen werden. „Das Christentum oder Europa“ entstand in einer Zeit des Umbruchs zu Beginn des 19. Jahrhunderts. „Novalis findet deutliche Worte, um die Verhältnisse zu beschreiben“, so Jürgen Franck. „Aber er wird dabei nie roh, sondern bleibt edel.“

Religion ist das zentrale Thema des Aufsatzes und für Novalis eng verbunden mit der Geschichte Europas. Denn nur der Glaube, auch über die Grenzen der verschieden Religionen hinweg, könne Europa einigen. „Es wird so lange Blut über Europa strömen bis die Nationen ihren fürchterlichen Wahnsinn gewahr werden, der sie im Kreise herumtreibt“, zitierte Jürgen Franck Novalis.

Der Besuch Jürgen Francks war Teil des Kulturfestivals „Grünes Band verbindet“, das noch bis 18. Oktober stattfindet. In der Villa Novalis ist am Sonntag, 11. Oktober, eine Theatertruppe des Münchner Hofspielshauses zu Gast und präsentiert ab 17 Uhr die Polit-Revue „Da war doch mal was …“ Den Abschluss des Kulturfestivals bildet ein Orchesterkonzert am Sonntag, 18. Oktober, um 17 Uhr mit jungen Künstlern der Musikhochschulen Weimar und Nürnberg.

Reservierungen werden unter Telefon 036644/390190 entgegengenommen