Genau mein Humor

Oliver Nowak über die Kaffeerunde auf dem Schleizer Neumarkt.

Diese „Leiter Außengastronomie“ hat es mir echt angetan. Das ist mein Humor. Beim kommenden Mal wünsche ich mir aber noch ne zweite Leiter, dann bitte mit dem Schild „Veranstaltungs-Leiter“.

Was ich an dieser Gesamtsituation, die sich auf dem Neumarkt abgespielt hat, so lustig finde, ist, dass quasi die Corona-Maßnahmen an der Nase herumgeführt werden. Diese Art des Protestes ist kreativ. Und meiner Ansicht nach nicht so lächerlich, wie das Katz- und Maus-Spiel mit der Polizei bei den sogenannten Spaziergängen. Wobei es bei den Teilnehmern der Spaziergänge und der Kaffeerunden sehr, sehr viele personelle Überschneidungen gibt.

Was ich allerdings schon wieder nicht für so glorreich halte, ist die geringe Bereitschaft, zu der Sache zu stehen, die man getan hat. Wer sich in aller Öffentlichkeit auf den Neumarkt setzt, um mit der Teilnahme an einer Kaffeerunde auch eine Art Protest auszuüben, sollte doch dazu stehen können. Den eigenen Namen nicht zu nennen oder gar lesen zu wollen, zeugt von wenig Authentizität. Zumal es dann doch ziemlich absurd wird, wenn die Polizei ohnehin die Personalien aufnimmt. Freier von Logik kann es dann für mich kaum noch werden.

Wobei ich ja auch kein Unmensch bin und schon verstehe, wenn die einen oder anderen Teilnehmer sich aufgrund einer möglichen gesellschaftlichen Ächtung lieber etwas bedeckt halten. Es könnte schließlich schon blöd sein, wenn Oma Elfi beim Bäcker erzählt, die Nicole gesehen zu haben.

Kaffeefreuden bei Sonnenschein auf dem Schleizer Neumarkt