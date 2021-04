Geocaching-Touren im Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale

Wurzbach. In Wurzbach, Lehesten und Leutenberg gibt es vier neue Abenteuertouren.

Der Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale bietet Geocaching-Touren in Wurzbach, Lehesten und Leutenberg an. Als besonderes Angebot für schöne Frühlingstage gebe es im Naturpark vier spannende neue Abenteuertouren.

Typische Tiere vor Ort sind die Namensgeber der Routen und während man sich von Cache zu Cache weiterbewegt, erfahre man nicht nur mehr über sie und ihre Lebensweise, sondern auch ihren Lebensraum und die Umgebung.

Alle Touren seien sowohl für Familien mit Kindern als auch für Schulklassen und Gruppen geeignet. Die Ausgangsorte könnten teilweise per Bahn erreicht werden.

Im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung werde hier das traditionelle Geocaching mit interdisziplinären Elementen aus der Umweltbildung gekoppelt.

Die einzelnen Stationen würden dazu einladen, sich intensiv mit Mensch und Natur auseinander zu setzen: Was passiert zum Beispiel mit einem Bach, wenn er begradigt wird und warum fließt die Sormitz in Wurzbach wieder in großen Schleifen durch den Stadtpark?

Mehr Infos unter http://thueringer-schiefergebirge-obere-saale.de/naturpark/wandern/geocaching