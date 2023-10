Gertewitz: Straße wird 2024 saniert

Gertewitz. Fördergelder zur Sanierung der Landesstraße vom Gemeindehaus zum Ortsausgang in Richtung Döbritz wurden nun genehmigt.

Überschattet auch seit Jahren die scharfgeführte Debatte um die Solarfreiflächenanlage die sonstigen gemeindliche Arbeiten in Gertewitz, konnte in der jüngsten Ratssitzung eher beiläufig Bürgermeister Günter Brüsch mitteilen, dass Fördergelder zur Sanierung der Landesstraße vom Gemeindehaus zum Ortsausgang in Richtung Döbritz an Land gezogen worden sind.

Der Bau rund um die gefährlich tief abgesackten Straßeneinläufe sei damit auf einer Länge von 200 Metern genehmigt fürs kommende Jahr. Die Straße ist seit langem halbseitig gesperrt. Die zusätzlich favorisierte Verlegung der Straßenbeleuchtungskabel unter die Erde sei allerdings in dem Zuge nicht förderfähig, dazu werde aber anderweitig verhandelt. „Dazu ist eine separate Vereinbarung mit Fördermittelgebern geplant“, informierte Brüsch in der Sitzung.