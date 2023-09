Gertewitzer wollen mehr über ihre Gemeinde lesen

Gertewitz. Und stellen einen ungewöhnlichen Einwohnerantrag in einer Gemeinderatssitzung.

Das erlebt man eher selten: Ein Einwohnerantrag in einer Gemeinderatssitzung. Zwei Gertewitzer wünschten sich, dass die gefassten Gemeinderatsbeschlüsse nicht nur am Schwarzen Brett bekanntgemacht werden, sondern auch im Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg veröffentlicht, als E-Mail verschickt oder als Wurfsendung in die Briefkästen gegeben werden. Ein weiterer Kommunikationsweg als nur die Anschlagtafel sei ein Wunsch vieler im Dorf, hieß es. Das sogenannte Ratsinformationssystem, antwortete VG-Chef Lars Böhme, werde derzeit installiert. Ziel sei es, Anfang 2024 solcherlei Informationen öffentlich zugänglich zu machen. Ältere Mitbürger, argumentierte man dagegen, hätten allerdings mit dem digitalen Zugang zu den Infos Probleme. Das verstehe er, sagte Böhme. Allerdings seien die Kosten ein großes Problem. Das gedruckte Amtsblatt in jetziger Form schlage schon mit 17.000 Euro pro Jahr zu Buche. Wenn mehr Informationen, wie von den Bürgern gewünscht, abgedruckt werden sollen, müsste tiefer in die Kasse der Verwaltungsgemeinschaft Oppurg gegriffen werden. Das wolle man niemanden zumuten. Damit erteilte er dem Bürgerantrag indirekt eine Abfuhr. Das Ratsinformationssystem und das Schwarze Brett, so Bürgermeister Günter Brüsch, seien im Doppelpack der sinnvollste Weg.