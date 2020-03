Gesangbücher bleiben derzeit geschlossen

Schauplatz Alte Schule: Immer freitags kurz vor 20 Uhr zieht in den großen Raum im Erdgeschoss Leben ein - trifft man hier im günstigsten Fall so um die 25 Herren, die gemeinsam und unter der Stabführung von Holm Viertel der Sangeskunst frönen. Es proben die Mitglieder vom Männerchor „Concordia“ und bereiten sich so auf ihre nächsten Auftritte vor.

Doch seit Corona ist nun alles anders, müssen die Gesangbücher vorerst geschlossen bleiben. Abgesagt wurde der Sängerball in Plothen vergangenen Sonnabend - still wird es wohl auch am 18. April in Langenbuch, beim dortigen Männerchor bleiben. Und hinter der eigenen Veranstaltung am 25. April im Kulturhaus Oettersdorf, steht ebenfalls ein dickes Fragezeichen. Wenn die auch gegenwärtig noch nicht abgesagt ist. Es haben bereits sechs befreundete Chöre ihr Kommen zugesagt.

Anfänge liegen fast 160 Jahre zurück

2021 ist es dann schon 160 Jahre her, seit in Dittersdorf erstmals organisiert Lieder angestimmt wurden. Knapp 30 Mitglieder zählt der Verein in der Gegenwart, an dessen Spitze die Vorstände Ingolf Kühnel und Klaus Fischer stehen. Um den rein musikalischen Part sorgt sich Holm Viertel, unterstützt durch den erwähnten „harten Kern“ der Vereinsmitglieder, die allesamt aus inzwischen elf Orten kommen. Altersmäßig bewegt man sich da in einer Spanne von 18 bis 86 Jahren.

Auch wenn gegenwärtig bedingt durch Corona auftrittsmäßig nichts geht, tragen die Dittersdorfer Sänger sonst das Liedgut bei vielen Anlässen hinaus zu ihrem Publikum. „Wir singen wenn es gewünscht wird beispielsweise zu 90. Geburtstagen, bei Ehejubiläen aller Art, bei runden Geburtstagen von Chormitgliedern - wie zum Beispiel bei Peter Dietz jüngst - sowie auch bei Trauerfeiern der eigenen Mitglieder“, erklärte Ingolf Kühnel auf Nachfrage.

„Holzmichel“ bald mehrstimmig zu hören

Was das Repertoire angeht, bewegt man sich bei über hundert Liedern. Im Rahmen der Proben wird dieser „Fundus“ immer wieder aufgefrischt beziehungsweise erweitert. Grundlage dabei sind teilweise noch von Hand geschriebene Partituren aus Gründungszeiten des Chores. „Eigentlich wird in jeder Saison, die von Ende Oktober bis April geht, versucht, ein neues Lied zu lernen“, merkte das Quartett von „Concordia“ beim Gespräch an. Objekt aller Mühen ist gegenwärtig der „Holzmichel“ - präsentiert im mehrstimmigen Männerchorgesang. Premiere sollte eigentlich zum Sängerball am 25. April sein.

Frische Stimmen sind den Mannen um Ingolf Kühnel und Holm Viertel natürlich immer willkommen. „Mitbringen sollte jemand Interessiertes die Lust zum Singen und zum fröhlichen Beisammensein“, so der Vereinsvorstand, der den Begriff „Nachwuchs“ doch ziemlich frei ausgelegt wissen möchte. „Junge Rentner sind natürlich bei uns auch immer gerngesehen.“ Schnuppern bei einer Probe ist also ausdrücklich erwünscht. Nur wäre es gerade jetzt zu Zeiten von Corona sicherer, im Vorfeld erstmal Ingolf Kühnel zu kontaktieren.

Kräftig gewachsen ist seit dem „150.“ des Chores der so genannte Sängerahorn - ein Geschenk des befreundeten Kirchenchores Oettersdorf/Löhma. Das Bäumchen hat inzwischen seinen Platz im Kirchgarten.