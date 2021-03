Geschichte der Wassermühlen an der Wisenta in Buch vereint

Schleiz/Neustadt. Jürgen Knoch aus Neustadt hat ein Buch verfasst, das sich der Geschichte der Wassermühlen an der Wisenta zwischen Willersdorf und Walsburg widmet.

Am 55 Kilometer langen Fluss Wisenta zwischen der Quelle am Rosenbühl bei Willersdorf/Rothenacker und der Mündung in die Saale bei Walsburg standen einst 26 Wassermühlen. Der Neustädter Hobbyhistoriker Jürgen Knoch hat ihre Geschichten für sein Buch „Wassermühlen an der Wisenta“ zusammengestellt, das der Verlag Rockstuhl am 29. März 2021 herausbringt.