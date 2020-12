Wenn sich jemand auf Schloss Burgk richtig gut auskennt ist es Andreas Beyer. 40 Jahre lang hat der gelernte Baufacharbeiter im und um das Schloss dafür gesorgt, dass alles so wird wie es werden soll. Nun geht der 64-jährige in den Ruhestand. Und bleibt dem Schloss in gewisser Weise doch erhalten – denn er lebt im benachbarten Kammergut.

„Mit Andreas Beyer verlässt unsere gute Seele das Museum Schloss Burgk“, sagt Kuratorin Sabine Schemmrich. Ihre Dankbarkeit schwingt in jedem ihrer Worte mit, wenn sie in der Kapelle über jenen Mann redet, dessen Tatkraft im Museum schier Berge versetzte. „Es gibt keine Wand, keinen Fußboden und keinen Stein, um den sich Andreas Beyer noch nicht gekümmert hat. Angefangen hat alles hier in der Kapelle, aus Liebe“, blickt sie zurück.

Langweilig wurde es nie

Andreas Beyer bei Sanierungsarbeiten in der Vorwendezeit auf Schloss Burgk. Foto: Archiv Schloss Burgk

Es war 1978 als der gebürtige Dittersdorfer nach Burgk zog und in der Schlosskapelle seine Frau heiratete. Schon damals hatte der Baufacharbeiter hin und wieder Arbeiten im Schloss zu erledigen. „1980 suchte der neue Museumsdirektor einen Betriebsbauarbeiter und stellte mich ein“, sagt Andreas Beyer. Bis 1982 wurde das Schloss umgestaltet und auch danach hatte der Baufacharbeiter jede Menge zu tun. „Langweilig ist mir nie geworden“, sagt er. Bei so manchen Arbeiten entdeckte er auch alte Wandbemalungen unter Putz oder abblätternder Farbe. Für den Baufacharbeiter gab es nahezu jeder Zeit Wände zu Malern, Fußböden zu erneuern, Ausstellungen, Feste und Filmdrehs oder andere Veranstaltungen vorzubereiten.

Mindestens 400 Ausstellungen habe Andreas Beyer in seinen 40 Jahren auf Schloss Burgk umgesetzt. Dafür war er unter anderem in fast der gesamten Bundesrepublik unterwegs. „Wir waren für Ausstellungen in Hamburg, Berlin und an der holländischen Grenze. Die Tonnagen, die er dabei bewegt hat, sind gar nicht zu erahnen“, sagt Sabine Schemmrich. Die Kuratorin skizziert, wie viel Arbeit Andreas Beyer in seinen 40 Jahren geleistet hat: Einmal das Museum öffnen heißt 550 Stufen zu steigen, es am Abend wieder zu schließen, ebenso viele. Bei durchschnittlich zehn Besucherdienstwochen im Jahr bei sechs Tagen die Woche bedeutet das 66.000 Stufen zu steigen, das Haus zu öffnen und zu schließen. Das sind in 40 Arbeitsjahren 2.640.000 Treppenstufen.

Doch ginge Andreas Beyer nicht nur zum Öffnen und Schließen durchs Haus. Als Museumshandwerker und Hausmeister musste er regelmäßig auch auf die Dachböden, Kellerräume, in die Wehranlagen, und ins Amtshaus. Daneben wollen Besucher betreut werden, Handwerker aus Drittfirmen ebenso, Ausstellungen müssen auf- und abgebaut, Veranstaltungen ausgestattet werden. Deshalb könnten die gestiegenen Treppenstufen mit Leichtigkeit mit 18 multipliziert werden, wodurch Andreas Beyer in 40 Jahren mehr als 47 Millionen Treppenstufen gestiegen sei – und das nicht mit leeren Händen. Mit dem Sophienhaus, Amtshaus, Roter Turm, Wehranlage, Innenhof, Roter Turm und Nebengelasse sind es mehr als 3.000 Quadratmeter, die instandgehalten, gereinigt, und regelmäßig begangen werden müssen. Zudem pflegte er die rund 19.000 Quadratmeter großen Außenanlagen von Burgk. Bei der Pflege von Sophienpark, Wallgräben, Zwinger und Zuwegungen habe Andreas Beyer wohl 7,6 Millionen Quadratmeter Gras gemäht. Auch um das Putzen der 230 Fenster hat sich der Hausmeister mit dem Mitarbeiter für Reinigung gekümmert, wodurch er wohl 18.400 Fenster in seinem Berufsleben auf Schloss Burgk geputzt hat. „Wer unser Haus kennt, weiß, dass die meisten Fenster vierflügelige Kastenfenster sind, dazu in Scheiben unterteilt“, schreibt die Kuratorin in ihren Notizen. Daneben hat Andreas Beyer sich aber auch noch um ganz andere Dinge auf Schloss Burgk gekümmert. Zum Beispiel wenn vielleicht das Schlossgespenst oder eine Maus wieder die Einbruchs-Alarmanlage ausgelöst hatte. „Ein Mal ging nachts der Alarm los und ich bin hinüber zum Schloss mit meinem Hund Biene. Als ich die Tür geöffnet hatte schlug sie sofort an, weil sie jemanden in der Dunkelheit entdeckt hatte. Als ich das Licht einschaltete war es aber nur die lebensgroße Pappmachéfigur eines Künstlers, der sich selbst nachgebaut hatte“, sagt Andreas Beyer. Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende, denn Hund Biene war dem Künstler offenbar nicht so freundlich gesinnt. „Als der Künstler ein paar Tage später zu mir kam, hat Biene in seine Hose geschnappt“, erinnert sich Andreas Beyer.

240 Mal Alarm im Schloss

In den 30 Jahren, die Schloss Burgk eine Einbruch-Alarmanlage hat und den 20 Jahren, in denen es eine Brandmeldeanlage gibt, ging der Hausmeister rund 240 Mal zu einem Alarm nachts ins Schloss. Und auch an 600 Wochenenden. „Wochenenden, an denen die Familie allein ist, sich der Ehepartner allein um Kinder und Haushalt kümmern muss, Wochenenden, an denen es ins Heu regnet, die Kirschen am Baum verderben, auf die Teilnahme an Familienfeiern verzichtet werden muss“, unterstreicht die Kuratorin. Auch die braunen Schafe von Andreas Beyer kamen am Schloss zum Einsatz – als lebende Filmrequisiten. Zum Beispiel bei der Gemeinschaftsproduktion von ARD, Arte und MDR „Abenteuer Mittelalter – Leben im 15. Jahrhundert“ aus dem Jahr 2005 oder auch in dem ZDF-Märchenfilm „Die Goldene Gans“ aus dem Jahr 2013. Für die Schlagersängerin Mara Kayser spielte Andreas Beyer mit seinem Multicar auch schon den Chauffeur von Schloss Burgk. „Sie hatte sich schon fertig gemacht und Stöckelschuhe mit riesigen Absätzen an. Damit konnte sie aber nicht zum Pavillon laufen, also musste ich sie mit dem Multicar durch die Gegend karren“, erinnert er sich.

Andreas Beyer war immer für das Schloss da, auch wenn es geschlossen hatte. Gab es zum Beispiel montags Paketzustellungen für das Schloss, lieferte der Bote wie selbstverständlich seine Fracht bei Andreas Beyer zu Hause ab. Dort will er sich nun in seinem Ruhestand ans Werk machen, das ehemalige Kammergut des Schlosses zu sanieren. „Was mir fehlen wird ist das Miteinander der Kollegen hier im Schloss. Ich hatte eigentlich mit allen immer ein gutes Verhältnis. Da es nur wenig Fluktuation gab, war es hier wie in einer Familie“, sagt er. Froh ist er auch, dass er durch seine Anstellung auf Schloss Burgk keinen Tag arbeitslos war und nicht ein Mal in Kurzarbeit.