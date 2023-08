Gewerkschaft über Gastronomie im Saale-Orla-Kreis: „Die Küche bleibt immer öfter kalt“

Pößneck. „Die Küche bleibt immer öfter kalt“, warnt eine Gewerkschaft zu Beginn des Ausbildungsjahres auch für den Saale-Orla-Kreis. Sie hat einen Vorschlag:

Einen immer stärkeren personellen Aderlass in der Gastronomie beklagt die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) in Thüringen zum Beginn des Ausbildungsjahres. Allein im Saale-Orla-Kreis seien aktuell 21 Stellen für Köchinnen und Köche unbesetzt, heißt es in einer Mitteilung mit Verweis auf Zahlen der Arbeitsagentur. „Aber auch um den Nachwuchs macht sich das Gastgewerbe Sorgen“, so NGG-Geschäftsführer Jens Löbel. „Für die Azubi-Suche läuft der Countdown – und es sieht nicht gut aus.“

Gewerkschaft: Von fairen Löhnen oft weit entfernt

Als Gegenmittel fordert die Gewerkschaft einen „Gastro-Start-Lohn“: Mit mindestens 3000 Euro brutto monatlich solle jeder entlohnt werden, der sich nach der Ausbildung für einen Vollzeit-Job in Hotellerie oder Gastronomie entscheidet, ganz gleich, ob als Köchin, Kellner oder Hotelfachfrau, heißt es. Ihr Vorstoß nütze letztlich auch den Gästen, zeigt sich die NGG überzeugt. Denn schon heute gelte vielerorts in Restaurants, Gaststätten und Biergärten: „Die Küche bleibt kalt – und das immer öfter.“

Neben höheren Löhnen seien vor allem „bessere Arbeitszeiten der Schlüssel für mehr Personal“,heißt es in der Mitteilung weiter. Indes seien gerade „von fairen Löhnen viele Beschäftigte heute immer noch weit entfernt“, häufig mit Gehältern nah am Mindestlohn von derzeit zwölf Euro. „Ein Großteil der Gastrobetriebe zahlt noch immer keinen Tariflohn“, prangert NGG-Geschäftsführer Löbel an. „Das ist ein Unding, wenn man gute Leute sucht.“