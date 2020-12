Weil Weihnachtsmärkte in diesem Jahr abgesagt wurden, trinkt so mancher Besucher der Vorjahre Glühwein mit seiner Familie daheim im weihnachtlich beleuchteten Vorgarten.

„Die Weihnachtsmärkte hat man uns genommen, den Glühwein allerdings nicht.“, sagt Dirk Klötzing. Wie dem Vorsitzenden und fünf weiteren Hobbywinzern des Mönchgrüner Wein- und Kulturvereins geht es beispielsweise auch dem Drogisten Thomas Bahner in Hirschberg und dem Apotheker Jörg Wittig in Schleiz. Sie versuchen ihre Bestände an weihnachtsmarkttypischen Getränken über digitale Kanäle und im Direktvertrieb wenigstens teilweise abzubauen.