Rund 50 Vertreter aus regionalen Unternehmen waren bei der ersten Informationsveranstaltung zum "Tag in der Praxis" in der Schleizer Goetheschule dabei.

Goetheschule in Schleiz sucht noch Unternehmen für den „Tag in der Praxis“

Schleiz. Die Schleizer Goetheschule geht neue Wege, um den Jugendlichen ein wirkliches Austesten von verschiedenen Berufen zu ermöglichen.

Für viele Jugendliche ist die Frage, was sie nach dem Schulabschluss machen, eine Qual der Wahl. In den meisten Regelschulen in Ostthüringen dienen Blockpraktika der Berufsorientierung. Die Schleizer Goetheschule hat nun einen neuen Weg beschritten: den „Tag in der Praxis“. In Teilen Thüringens ist dieses Projekt mit einer guten Resonanz gestartet. Das Vorhaben steht und fällt aber mit dem Interesse der Unternehmen.

Die Schleizer Goetheschule hat daher vor Kurzem zu einem Informationstag zum neuen Projekt eingeladen. „Vertreter von 49 Unternehmen aus der Region folgten der Einladung“, so Schulleiter Toralf Hieb. Zwölf weitere Unternehmen hätten ihr Interesse bekundet, konnten aber aus nicht persönlich zur Infoveranstaltung erscheinen. Mit der Resonanz waren die Organisatoren daher sehr zufrieden.

Statt zweiwöchigem Blockpraktikum in Klassenstufe 9, soll nun wöchentlich ein Tag in der Praxis über insgesamt 40 Schulwochen angeboten werden. Unterstützung erhält die Schule dabei von der Agentur für Arbeit Thüringen Ost, der Industrie- und Handelskammer Ostthüringen, der Handwerkskammer Ostthüringen, der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen und dem Schulamt Ostthüringen.

„Die Vorteile des Tages in der Praxis gegenüber den bisher durchgeführten Praktika liegen auf der Hand“, so Toralf Hieb. „Das Schuljahr wird in vier Zeiträume unterschiedlicher Länge unterteilt, so dass sich die Schüler in vier Unternehmen ausprobieren können.“ Der Schüler soll so im Idealfall vier verschiedene Berufsfelder kennenlernen und kann somit besser einschätzen, in welchem Beruf er nach der Schule seine Erfüllung findet.

Beim neuen Projekt ist Eigeninitiative der Schüler gefragt: Alle Schüler müssen sich auf die Praktikumsstellen bewerben. Ist die Bewerbung gut, wird er oder sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und die Chancen stehen nicht schlecht, den Praktikumsplatz zu bekommen.

Klappt es mit dem Wunschplatz?

Sollte der Schüler oder die Schülerin den gewünschten Praktikumsplatz nicht erhalten, wird durch das Unternehmen klar kommuniziert, warum es diesmal nicht mit dem Platz geklappt hat. Somit weiß der Jugendliche, an welchen Kompetenzen und Fähigkeiten er beziehungsweise sie arbeiten muss, damit es bei der nächsten Bewerberrunde mit dem Wunschpraktikum klappt.

„Den Unternehmen wurden der Zeitplan, die Voraussetzungen zur Teilnahme, die Aufgaben und Erwartungen an die Unternehmen vor, während und nach den Tagen in der Praxis dargelegt und aufgezeigt“, so Hieb. Und die Zeit drängt. Bis 22. September sollten die Firmen einen Steckbrief über sich sowie über das Berufs- und Aufgabenfeld erstellen und an die Schule übermitteln.

„Diese Steckbriefe werden auf einer elektronischen Pinwand den Schülern zur Verfügung gestellt. Nur so können die jungen Leute einschätzen, welches Unternehmen welche Berufsfelder anbietet und die individuellen Berufsinteressen trifft“, so der Leiter der Schleizer Goethe-Schule.

Nach den Herbstferien schicken die Schüler ihre Bewerbungen an die einzelnen Unternehmen. „Viele von ihnen sind schon aufgeregt und gespannt, ob denn auch der gewünschte Praktikumsplatz angeboten wird und ob es dann auch mit dem gewünschten Platz klappt“, so Toralf Hieb.

Und nicht nur die jungen Menschen seiengespannt, auch bei den für den Tag in der Praxis verantwortlichen Lehrer kribbele es mittlerweile. Schließlich müssen für 76 Mädchen und Jungen Plätze gefunden werden. Und um wirklich eine Praktikumswahl zu ermöglichen, ist das Ziel vom Organisationsteam der Schule, in den verschiedenen Unternehmen zusammen mindestens 100 Praktikumsplätze anbieten zu können, besser wären natürlich 150.

Sollten weitere Firmen und Unternehmen Interesse am „TiP – Tag in der Praxis“ haben, dann können sie jederzeit noch in dieses Projekt mit einsteigen. Einfach telefonisch unter 03663/42 25 33 oder per E-Mail (rs-schleiz@schulen-sok.de) in der Goetheschule in Schleiz melden.