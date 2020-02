Überwintert haben die aktuell drei Boote der Hirschberger Gondelstation auf dem Gelände des Bauhofes der Stadt. Dessen Leiter Alexander Metz (links) warf am Montag zusammen mit Kay Hain schon mal einen prüfenden Blick auf sie. Klappt das mit dem Betreiber und passt Anfang Mai auch das Wetter, ist in gut elf Wochen Saisonstart auf der Saale.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gondelstation Hirschberg derzeit noch ohne „Kapitän“

Seit nunmehr 14 Jahren verfügt Hirschberg mit der Gondelstation an der „Wenzelshöhle“ über einen touristischen Anziehungspunkt, der sich bei Einheimischen sowie Besuchern des Städtchens aus nah und fern großer Beliebtheit erfreut. Wenn denn geöffnet ist – was zum Beispiel in den Jahren 2017 und 2018 nicht der Fall war. Grund: Es fand sich keiner, der die Station in der Saison zwischen dem 1. Mai und dem 3. Oktober betreiben wollte. Im vergangenen Jahr lag die Verantwortung bei einem jungen Hirschberger, sodass die Boote von hier aus zumindest an den Wochenenden in See stechen konnten.

Alles auf Anfang im Jahr 2020! Heike Keßler im Rathaus sorgt sich bereits jetzt wieder um die personelle Absicherung nicht nur dieses touristischen Angebotes der Saalestadt. Und das aus gutem Grund – denn wie sie am Montag im Gespräch betonte, wird es immer schwieriger jemanden zu finden, der sich aktiv im Interesse des Gemeinwohles einbringt.

Freibad sucht noch Saisonkräfte

Noch ist Winterruhe im Bereich der Hirschberger Gondelstation am Saaleufer. Dazu gehört die Blockhütte im Hintergrund - zum Saisonstart kommt dann auch der Steg wieder ins Wasser. Foto: Uwe Lange / OTZ

Und Bedarf gibt es nicht nur im „kleinen Hafen“ unmittelbar am Eingang zum Naturpark „Haag“ sondern auch für das Hirschberger Freibad. Mit Rainer Rose ist hier der Bademeister zwar fix, aber in diesen Februartagen stehen auf der Liste hinter den drei Kassierern noch keine Namen. Und ein dickes Fragezeichen prangt ebenso bei der Imbiss-Versorgung möglicher Badegäste. Die hat nach Ansicht von Stadtverwaltung und Förderverein, was den Service auf dem mittlerweile 82 Lenze zählenden Areal angeht, einen schon großen Stellenwert.

Doch zurück zur Gondelstation: Für die kleine Flotte von gegenwärtig drei Booten wird also ein „Kapitän“ gebraucht. Im wahrsten Sinne des Wortes „Erster“ in dieser Funktion war 2006 Siegfried Reimann. Denn wie noch manches Foto im Archiv der Heimatzeitung belegt, trug der Hirschberger bei seinem Wirken am Ufer der Saale immer die passende Mütze. Nach zwei Jahren ging er damals aber von Bord.

Gondelfahrverein schon knapp 100 Jahre alt

Kurz ein kleiner Exkurs in die Historie: So hat Erich Bahner einst aufgeschrieben, dass es schon 1924 in Hirschberg den Gondelfahrverein gab. Sein Ziel war es, durch diesen Volkssport zur Gesunderhaltung beizutragen. Unter den Schrebergärten auf der bayerischen Seite der Saale – im so genannten Leitleinshölzlein – befand sich die Gondelstation. Bis 1945 wurde diese durch die Familie Peetz betrieben. Rudern auf der Saale war damals sozusagen eine Selbstverständlichkeit. Als dann aber die Saale als Grenzfluss die beiden deutschen Staaten trennte, war es damit auf oberfränkischer Seite bis in die 1980er Jahre und eben bis zum 26. Mai 2006 in Thüringen vorbei.

„Er sollte Freude beim Umgang mit Menschen haben“ – so startete Heike Keßler am Montag in die Aufzählung von Eigenschaften, über die ein möglicher Betreiber der Hirschberger Gondelstation, nicht nur in der Saison 2020, verfügen sollte. Optimal wäre zudem, wenn er seinen Gästen bei Bedarf auch einen Überblick zu geschichtlichen Ereignissen vor Ort geben könnte. Ansonsten wäre er zuständig für die Abwicklung der Bootsfahrten im Alltag, muss die Fahrzeiten im Auge behalten und diese dann entsprechend abrechnen.

Erreichbar ist Heike Keßler im Rathaus unter Telefon: 036644/430 20 oder per Mail unter kultur@stadt-hirschberg-saale.de