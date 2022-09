Gospelchor begeistert in Kirschkau

Kirschkau. Das Zeulenroda-Triebeser Ensemble „Living Tones“ war zu Gast im Kirschkauer Gotteshaus. Und das Publikum wünscht sich einen erneuten Besuch.

Wer sich am Samstagabend der Kirschkauer Kirche näherte, der steuerte zunächst den Pfarrgarten an. Von dort zogen Düfte von Rostern und Rostbräteln durch das Dorf. Das stand im Zusammenhang mit der Einladung der Kirschkauer Kirchgemeinde zum Gospelkonzert von „Living Tones“ aus Zeulenroda-Triebes.

Nach einer Stärkung im Pfarrgarten fand man sich in der Kirche ein, deren Innenraum durch seine bemerkenswerte Gestaltung zunächst die Aufmerksamkeit auf sich zog. Pfarrerin Neumann begrüßte die Besucher. „Dieses Konzert war schon im März 2000 geplant“, sagte sie. Corona hatte es verhindert.

Wände in warmes Licht getaucht

In warmes Licht getaucht zeigten sich die Kirchenwände. Spannung machte sich breit. Rund 20 von den ursprünglichen 30 Sängerinnen und Sängern sind dem Chor treu geblieben. Diese Gruppe zeigte in Kirchkau nicht nur Begeisterung für ihre Sache, sondern auch fundiertes musikalisches Können. Mit Stimmfestigkeit, fantastisch klaren geschulten Stimmen und dem ansteckenden Rhythmus der dem Gospel eigen ist, punkteten sie. Die Gruppe ließ sie das Publikum vom ersten Takt an mit wippen, schnippen und mitsingen.

Unterstützt wurde der Chor durch Tontechnik, eine ausgeklügelte Lichtshow, einen Schlagzeuger sowie Steffen Schürer, den künstlerischen Leiter am Piano. Abwechselnd wurden die Kirchenwände in grünes, rotes oder blaues Licht getaucht. Los ging es mit „Amen/ This Little Light of mine“. Steffen Schürer führte locker und humorvoll durch das Programm.

„Für uns ist es das erste Konzert nach mehr als zwei Jahren“, sagte er und machte die Freude der Gruppe darüber deutlich. Er habe das Programm von vor zwei Jahren etwa so gelassen. So gab es an diesem Abend Flottes ebenso wie Nachdenkliches und Poppiges.

Mehrere Sänger und Sängerinnen aus der Gruppe zeigten auch, dass sie als Solisten einiges drauf haben. Die Stimmung in der Kirche wuchs von Titel zu Titel. Allein der Anblick von Steffen Schürer am Piano mit einem flotten Hütchen auf dem Kopf und einer außergewöhnlichen Art, verschiedene Titel zu interpretieren, war ein einmaliges Erlebnis an diesem Abend.

Zum Mitsingen aufgefordert

Man erfuhr von Schürer so Einiges über die Entstehung der Gospelsongs. Sie wurden auf den Baumwollfeldern Amerikas gesungen von Sklaven, deren Leben auf keinen Fall leicht war. Englische Titel wie „Good News“ und „Sunday Morning Train“ kamen zu Gehör. Erfreut registrierten die Besucher, dass auch deutsche Titel auf dem Programm standen wie „Jesus tut Wunder“, „Soweit der Himmel ist“ und „Sein Licht geht auf“.

Der Leiter und Pianist forderte das Publikum mehrfach zum Mitmachen auf mit kleinen Rasseln, die er verteilte, bestimmten Bewegungen oder mit der Bitte mitzusingen. Der bekannte Song „Oh Happy Day“ sorgte dafür, dass alle im Kirchenschiff und auf den Emporen mitsangen, sich im Takt bewegten oder klatschten.

Die Stimmung wuchs und natürlich meinte Schürer: „Ich merke schon, Sie kommen um eine Zugabe nicht herum.“ Nachdem diese verklungen war, hörte der Applaus noch lange nicht auf. Beim Hinausgehen wurde an vielen Stellen der Wunsch laut, dass man diesen Chor gern wieder hören würde.