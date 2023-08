Gottesdienst in Stelzen erinnert an Verbundenheit von Christen und Juden

Stelzen. Beim alljährlichen Gottesdienst auf der Stelzenhöhe wurde auch eine neue Lektorin gesegnet.

An die berühmte Bergpredigt erinnert der alljährliche Gottesdienst auf der Stelzenhöhe, 611 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, nahe des Ortes Stelzen. Die Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium steht für Respekt der Religionen und die Achtung der Menschen voreinander. Das passte zum sogenannten Israel-Sonntag, der von den Christen begangen wird, um an die Verbundenheit von Christen und Juden zu erinnern, denen in der Geschichte immer wieder Unrecht angetan wurde, ganz besonders im zweiten Weltkrieg. Und der Tag erinnert auch daran, dass Israel in der Glaubensgeschichte als das auserwählte Volk Gottes gilt. Und so stand auch Israel im Mittelpunkt des diesjährigen Gottesdienstes am Stelzenbaum. Traditionell kamen Kirchgemeindemitglieder nicht nur aus dem gastgebenden Ort, sondern auch aus Mielesdorf, Willersdorf, Ober- und Unterkoskau zum Treffen direkt am Stelzenbaum. Auch dieser Ort ist geschichtsträchtig, denn hier steht der eingemauerte Stumpf des legendären Stelzenbaumes, um welchen sich zwei Sagen ranken und der zu DDR-Zeiten wegen des hier ansässigen Militärgeländes nicht zugänglich war.

Auch der Mielesdorfer Posaunenchor wirkte mit

Sitzbänke luden ein zum Innehalten in der Natur, zum Anhören der Predigt ein, welche der Unterkoskauer Pfarrer Gero Erber hielt. Wunderbar war der Klang des Mielesdorfer Posaunenchores, der die gesungenen Lieder wie etwa „Lobt den Herrn“ klanglich untermalte.

Eine Besonderheit war zudem, dass der Pfarrer Anja Hanke aus Unterkoskau gratulierte und segnete, denn sie hatte ihre Lektorenausbildung in Volkenroda erfolgreich absolviert und will sich nun im Kirchspiel Unterkoskau engagieren.

Im Schatten der Bäume ließen sich die Menschen dann Kaffee und Kuchen schmecken, denn es ist Tradition, dass viele etwas für ein Kaffeetrinken unter freiem Himmel mitbringen und dabei mit anderen ins Gespräch kommen.