Gräfenwarth: Serie von Einbrüchen in Bungalows

Gräfenwarth. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte drangen in der kürzlichen Vergangenheit (den Tatzeitraum kann die Polizei nicht näher eingrenzen) in - wie bislang bekannt - vier Bungalows an der "Sperrmauer" ein. Neben dem entstandenen Sachschaden wurden vermutlich überwiegend Lebensmittel entwendet bzw. teilweise sogar an Ort und Stelle konsumiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen nach einer Spurensuche aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vandalismus-Serie in Bad Lobenstein aufgeklärt

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen