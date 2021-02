Grenzkontrollen finden Zustimmung im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises

In der tschechischen Region Cheb lag der Inzidenzwert am Donnerstag bei 1149,14.

Wie bereits am vergangenen Freitag verzeichnet der Saale-Orla-Kreis auch zum Ende der Woche einen leichten, aber doch spürbaren Anstieg der Corona-Fallzahlen. Darüber informiert das Landratsamt am Freitag. Pegelte sich der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz seit Montag nahezu unverändert im Bereich von 150 ein, so stieg er nun auf 164,4 an – Platz neun in der bundesweiten Rangliste.