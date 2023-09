Grenzlandwanderung diesmal von Hirschberg aus

Hirschberg/Berg. Freundschaften aufleben lassen und neue Freundschaften knüpfen bei knapp zehn Kilometer langen Tour

Längst ist die alljährliche Grenzlandwanderung bei Berg und Hirschberg zu einer festen Größe für viele Naturliebhaber geworden. Auch heuer wird wieder eingeladen, dieses Mal von Thüringer Seite.

Am Dienstag, den 3. Oktober um 9 Uhr startet die 22. gemeinsame Grenzlandwanderung am Kulturhaus im thüringischen Hirschberg. Die Ortsgruppe des Frankenwaldvereins Hirschberg mit Obmann Rainer Lanzer wird die Wanderschar in diesem Jahr auf dem Lohbachgrund-Weg (US 92) im Thüringer Land führen. „Knapp zehn Kilometer beträgt der Kinderwagentaugliche Rundwanderweg“, erläutert der Obmann und auch, dass zweieinhalb Stunden für die geführte Wanderung durch Wanderwart der Hirschberger Frankenwaldverein-Ortsgruppe Gunter Lanitz mit der Möglichkeit für Blicke links und rechts der Wegstrecke eingeplant werden. „Vom Startpunkt am Kulturhaus mit genügend Parkmöglichkeiten geht’s zur Saalegasse, von dort nach Ullersreuth und weiter in Richtung Quira anschließend hinauf zum Schloss und wieder zurück zum Startpunkt mit Verköstigung und Angeboten dann rund ums Museum.“

Motto: Laufen verbindet

Der US 92 gilt als beliebter Rundwanderweg im Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale im thüringischen Teil des Frankenwaldes. Der erste Teil der Wanderung verläuft am Rande der früheren Lederstadt Hirschberg an der Saale entlang. Anschließend folgt man dem Lohbach bis nach Ullersreuth, von wo aus es durch die Felder und entlang kleinerer Waldstücke zurück geht. Als Highlights der Wanderung sind verzeichnet: der frühere Grenzfluss Saale, die ehemalige Lederstadt Hirschberg, Wenzelshöhle, Schloss Hirschberg, Lohbach und Unterer Wilder Steinteich. Die Wanderung endet am Museum für Gerberei und Stadtgeschichte, dass auch gerne besucht werden kann. Im Außenbereich erwartet die Wanderer und Nichtwanderer einige Attraktionen wie beispielsweise die „Gondelstation“, die einlädt zum Rudern auf der Saale und der Besuch des Museums. Für die Verköstigung von süß bis deftig zeichnet Manuela Spörl vom „Museums Café“ verantwortlich. „Aus einer urigen Gulaschkanone wird’s deftige Suppe geben, auch Wiener und Bockwürste“, erzählt der Hirschberger Bürgermeister Rüdiger Wohl (parteilos) und berichtet auch vom Angebot von Kaffee und Kuchen. Auch Stände mit verschiedenen Angeboten sind geplant.

Bürgermeisterin Patricia Rubner (CSU) betont, dass an diesem geschichtsträchtigen Tag Menschen von „Hüben und Drüben“ den Tag der Deutschen Einheit gemeinsam mit der traditionellen Grenzlandwanderung feiern, die Natur und Landschaft mit reizvollen Blicken genießen, das Zusammenwachsen auch nach über 30 Jahren Deutsche Einheit pflegen, alte Freundschaften aufleben und neue Freundschaften knüpfen möchten. Der Hirschberger Bürgermeister Rüdiger Wohl verrät, dass es auf der Wanderung auch eine „Verpflegungsstation“ geben werde, wo der „berühmte Bahner“ (für alle Nichtwissenden, ein Hirschberger Kräuter-Extra-Bitter) ausgeschenkt werde. Und auch diese Tradition wird gepflegt: Jeder Teilnehmer erhält eine Erinnerungs-Medaille. Die Berger und Hirschberger laden gemeinsam alle Wanderfreunde aus nah und fern ein, gemeinsam den Tag der Deutschen Einheit zu feiern, ganz nach dem Motto: Laufen verbindet.