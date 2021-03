Grenzmuseum Mödlareuth soll dank Geld aus Thüringen digitaler werden

Das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth soll bis Ende 2024 mit einem 1500 Quadratmeter großen, 14 Millionen Euro teuren Neubau erweitert werden. Dank einer Projektförderung der Thüringer Staatskanzlei in Höhe von 50.000 Euro soll das Grenzmuseum bereits in diesem Jahr digitaler werden. So sollen unter anderem zwei Beamer für Kino und Vortragsraum sowie eine alte Bild-Ton-Anlage erneuert werden, außerdem die bislang ausschließlich deutschsprachige Homepage in sechs Fremdsprachen übersetzt sowie Facebook-, Twitter- und Instagram-Accounts erstellt werden. Außerdem sollen rund 17.000 Euro in audiovisuelle Zeitzeugenbefragungen in Profiqualität für das digitale Angebot investiert werden.

Ausführlicher Bericht von der Zweckverbandssitzung folgt bis Mittwochmittag.