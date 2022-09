Grenzwerte überschritten: Trinkwasser in Tanna/Schilbach sollte abgekocht werden

Tanna/Schilbach. Bei einer Analyse des Trinkwassers wurde ein überschreiten der mikrobiologischen Grenzwerte festgestellt. Es wird dringend geraten, das Wasser vor dem Verzehr abzukochen.

Wie das Gesundheitsamt im Saale-Orla-Kreis und der Zweckverband Wasser und Abwasser Obere Saale am Donnerstag mitteilen, wurde die Trinkwasseranalyse am Montag durchgeführt. Die Ursache dafür ist demnach noch völlig unbekannt. Zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität wurden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt die Rohre des Trinkwassernetzes durchgespült und anschließend desinfiziert.

Um gesundheitliche Schäden auszuschließen, werden die Einwohnerinnen und Einwohner in Schilbach bis auf weiteres dazu aufgefordert, das Wasser vor dem Verzehr oder Gebrauch mindestens 10 Minuten lang abzukochen.

Am Donnerstag wurde eine weietre Wasserprobe als entnommen. Mit den Ergebnissen ist am Sonnabend zu rechnen. Das Abkochgebot gilt mindestens noch bis kommenden Montag (12. September).

Bei Rückfragen können sich Betroffene an das Versorgungsunternehmen Zweckverband Wasser/Abwasser Obere Saale unter der Telefonnummer 03663-487621 oder an den Fachdienst Gesundheit im Landratsamt Schleiz (Telefon 03663-488612) wenden.