Mödlareuth. Am Donnerstag kommt hoher Besuch nach Mödlareuth. Das sollten Anwohner und Besucher unbedingt beachten.

Großes Polizeiaufgebot und Straßensperrungen für Staatsbesuch

Aufgrund eines Staatsbesuches am 7. November 2019 in Mödlareuth werden die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld sowie Unterstützungskräfte anderer Dienststellen in den kommenden Tagen mit erhöhter Polizeipräsenz vor Ort sein.

US-Außenminister Mike Pompeo kommt nach Thüringen. Foto: Fotomontage: Nicolas Armer / dpa

Zur Absicherung der Veranstaltung werden, beginnend am 6. November 2019, Vorkontrollen im dortigen Bereich durchgeführt. Ab dem Morgen des 7. November 2019 werden dann umfangreiche Sperrungen der Zufahrtsstraßen Mödlareuths bis in die Nachmittagsstunden erfolgen.

Personalausweis nicht vergessen

Die Polizeibeamten, welche die Absperrungen sichern, führen zudem Kontrollen von Personen und des Fahrverkehrs durch. Aus diesem Grund werden die Anwohner und Besucher Mödlareuths gebeten, Ihren Personalausweis am 6. und 7. November 2019 mit sich zu führen. Dadurch können zeitliche Beeinträchtigungen auf das Mindestmaß beschränkt werden.

