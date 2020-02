Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gefeller Grundschüler kümmern sich um acht Lohkaninchen

Gestern, kurz nach 12 Uhr: Max, Vincent, Ole, Nik und Ronja – alle Zweitklässler der Grundschule Gefell – streben zum Kaninchenstall am Rande des Schulhofes. Insgesamt acht schwarze Lohkaninchen haben derzeit hier ihr Domizil. Betreut werden sie die Woche über von den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Kleintierzucht, die um das Jahr 2012 hier an der Schule entstand. Und inzwischen zu einer „der beliebtesten Arbeitsgemeinschaften wurde, die wir je hatten“, würdigte Schulleiterin Sabine Kunerl.

Immer montags schaut AG-Leiter Andreas Franz vorbei, um die Kinder anzuleiten. „Heute müssen sie mit ausmisten und dann will ich ihnen noch zeigen, wie sich die Häsin, die uns aus Südtirol gesponsert wurde, auf ihren Nachwuchs vorbereitet – Stichwort: Nestbau“, erklärte der Gefeller, den man neben seiner Tätigkeit als Zuchtwart Kaninchen im örtlichen Kleintierzuchtverein auch als Kreisvorsitzenden der Rassekaninchenzüchter „Oberland Schleiz“ kennt.

Besorgte Jung-Züchter rufen den AG-Leiter bei Auffälligkeiten an

Ebenso gibt er am Montag den wöchentlichen Futterdienst vor. Legt also fest, wer den Tieren Wasser gibt und wer sie mit Futter versorgt. Mit dieser Aufgabe werden vorrangig die Dritt- und Viertklässler unter den AG-Mitgliedern betraut. Wie Andreas Franz weiter betonte, haben die Kinder aber inzwischen auch so ein Auge auf die Tiere und rufen bei ihm durch, wenn sie irgendwelche Auffälligkeiten an den Kaninchen feststellen.

Die Kleintierzucht in Gefell hat schon eine lange Tradition. Wie nachzulesen ist, wurde ein entsprechender Verein im Städtchen am 29. März 1910 erstmals urkundlich erwähnt. Gegenwärtig sind in diesem rund 40 Mitglieder im Alter zwischen sechs und über 80 Jahre organisiert. Am 6. März ist Jahreshauptversammlung und der 110. Geburtstag soll im Juni mit einer Ausfahrt beziehungsweise dann Anfang Oktober mit einer Festveranstaltung gewürdigt werden.

Der züchterische Nachwuchs an der Grundschule hat bereits einige Erfolge aufzuweisen. Die jüngsten Siege holte man erst Mitte Januar bei der Vogtlandschau in Plauen, wo zwei Lohkaninchen mit „Hervorragend“ und zwei weitere mit „Sehr Gut“ bewertet wurden.