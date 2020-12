Grundschule Gefell gewinnt Spiele im Wert von rund 4000 Euro

Die Staatliche Grundschule Gefell hat dank ihres durchdachten pädagogischen Konzeptes bei der bundesweiten Initiative „Spielen macht Schule“ eine komplette Spielwarenausstattung für ein Spielezimmer gewonnen. Die Spielwaren im Wert von rund 4000 Euro wurden von den Mitgliedsunternehmen des Deutschen Verbands der Spielwarenindustrie kostenlos zur Verfügung gestellt, teilte Schulleiterin Sabine Kunerl mit.

Um ein Spielezimmer zu gewinnen, hatten die Grundschulen deutschlandweit bis Sommer Zeit, ihre individuell erarbeitete Bewerbung an den Verein „Mehr Zeit für Kinder“ in Frankfurt/Main zu schicken, der bei der Aktion vom Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) und den Kultusministerien unterstützt wird. „Da gerade jüngere Schulkinder vom Spielen lernen, sich in unterschiedlichen Bereichen ausprobieren, das Einhalten von Regeln trainieren, soziale Kompetenzen entwickeln und ausgebildet werden, nimmt das Spiel im Schulalltag einen wichtigen und festen Platz ein. Die Arbeitsphasen wechseln mit Erholungs-und Spielphasen, unseren Schülern wird so ein abwechslungsreicher Schulalltag geboten. Dabei achten wir auf die individuellen Besonderheiten der Schüler und nehmen auf diese Rücksicht. Spielmöglichkeiten gibt es bei uns für drinnen und draußen. Bei schönem Wetter nutzen wir gern das Lernen am anderen Ort und verlassen die Klassenzimmer“, erklärte Schulleiterin Sabine Kunerl, mit welchen Argumenten sich die Schule bewarb.

Excellente Schule in Gefell

Seit September 2019 arbeitet die Gefeller Grundschule im „Entwicklungsprogramm für exzellente Schulen Deutschlands im Rahmen des „Deutschen Schulpreises“ von der Robert-Bosch-Stiftung mit. Vor und nach dem Unterricht werden die Kinder im Hort von 6 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags betreut.

Schulleiterin Sabine Kunerl nannte mehrere Einsatzgebiete für die Spiele, die es zu gewinnen galt. Als Säule 1 nennt sie „Forschen und Experimentieren“, da die Schule mehrmals als „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert wurde, ebenso als MINT-freundliche Grundschule in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, fast jährlich erfolgreich am Wettbewerb „Jugend forscht“ und nun auch am Projekt: „Sinus-Grundschule“ teilnimmt. Die Spielangebote: „Experimentieren und konstruieren“, „Logik und Strategie“, „Wissen und verstehen“ werden den Fachunterricht aller Klassen bereichern, so Sabine Kunerl. An der Grundschule werden ferner Schüler nach sonderpädagogischen Förderplänen sowie Kinder mit verschiedenen Migrationshintergründen im gemeinsam unterrichtet. „Sie benötigen immer wieder zusätzliches geeignetes Material, um Sprachverständnis, Geschicklichkeit, Motorik, Konzentration und Wahrnehmung zu schulen, so Kunerl.

Als Säule 2 nennt sie den Stichpunkt Bewegung bei Sport und Spiel, zumal Gefell eine bewegungsfreundliche Grundschule ist. Mit der Wunschliste aus den angebotenen Spielen will die Schule gern „Sprechen, lesen, schreiben“ „Zählen, rechnen, mathematisch denken“ „Konzentration und Geschicklichkeit“ fördern.

Kinder sollen in andere Rolle schlüpfen

Bei Säule 3 „Sprache und Leseförderung“ soll die Bund- und Länderinitiative „Bildung in Schrift und Sprache“ (BISS) noch besser umgesetzt werden, an der Gefell seit 2016 als eine von vier Schulen in Thüringen teilnimmt. Spiele aus dem Bereich „Sprechen, lesen, schreiben“ seien da sehr hilfreich für die Arbeit und die Freizeit mit den Schülern, erklärte die Schulleiterin.

Bei Schwerpunkt 4, „Englisch ab Klasse 1“, sollen die Kinder einen spielerischen Umgang und wichtigen Zugang zu Sprache und Verständigung finden. Eine weitere Säule widmet sich der Förderung in Sachen Kultur, Kunst und Musik bei Schüler in ländlichen Gebieten, um ihre Begabungen und Talente zu entdecken und zu entwickeln.

Beim sechsten Schwerpunkt zum Thema „Demokratie“ und „Streitschlichter“ werden Schüler zur Selbstständigkeit und zu selbstbewusstem Handeln erzogen. Dank des Spielangebotes „Rollenspiel und Sozialkompetenz“ sollen die Kinder in andere Rollen schlüpfen, Ängste und Scheu vergessen und über sich hinaus wachsen, argumentierte die Schulleiterin.

Die Gefeller Schule hat ein Spiel- und Angebotszimmer eingerichtet, in denen sich die Schüler ihre Spielgeräte aussuchen und spielen können. Bei schlechtem Wetter können sie ihre Hort- oder Klassenräume, die Flure oder Schülerküche nutzen, bei schönem Wetter im Freien spielen.

Im Gewinn enthalten waren Spiele von Ravensburger, Kosmos, Mattel Games, Amigo, Hasbro und Clementoni, Kartenspiele wie Uno, Skip Bo, Phase 10, Brettspiele, Gesellschaftsspiele wie Monopoly, Spiel des Lebens und Catan. Aber auch Playmobil und eine Eisenbahn von Märklin waren dabei, teilte Schulsachbearbeiterin Isabel Stahlhut mit.