Grundschule Oettersdorf: Erste Hilfe leisten früh gelernt

Wissenswertes über den Körper, dessen Gesunderhaltung, die Funktionsweise einiger Organe sowie die Versorgung als auch Maßnahmen der Ersten Hilfe standen am Mittwoch in der Grundschule Oettersdorf auf dem Programm. Drei Mitarbeitende des Arbeiter-Samariterbundes Zeulenroda führten mit den Kindern ein ganztägiges Erste-Hilfe-Projekt für alle Klassen durch. „Die Kleinen sollten schon frühzeitig mit Maßnahmen vertraut gemacht werden, wie in einem Notfall richtig zu handeln ist“, sagt Schulleiterin Kerstin Friese. Die Schülerinnen und Schüler durften selbstverantwortlich an 15 Stationen alles erkunden. Beeindruckend waren sie von den Erläuterungen der Einsatzkräfte des DRK im Saale-Orla-Kreis, der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Oettersdorf. Die Kinder hatten großes Interesse an der Funktionsweise der vor Ort befindlichen Fahrzeuge und deren Bedeutung bei einem Notfall. Gelernt wurde auch, welche Maßnahmen man bei kleineren Verletzungen sogar als Kind ergreifen kann.