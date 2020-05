Oberböhmsdorf. An Kinder ging Brief mit vielen Kreativideen.

Handwerkeln bei „Pfiffikus“ Oberböhmsdorf

Auch im DRK-Kindergarten „Pfiffikus“ in Oberböhmsdorf mussten sich die Erzieherinnen in diesen Zeiten einen Notfallplan überlegen. „Neben der Notfallbetreuung für Kinder systemrelevanter Eltern, tauschten sie in den vergangenen Wochen Scheren und Stifte gegen Spachtel, Schleifgeräte, Hammer, Lötkolben, Farbe und Pinsel. Vom Dachboden bis zum Garten hat das pädagogische Fachpersonal ausgeräumt, geschliffen, renoviert, umgestaltet und gepflanzt“, berichtete Tina Wachtelborn, die Leiterin des Hauses.

Neben ihr gehören zum Pfiffikus-Team: Lisa Zschächner, Petra Schwabe, Iris Engelhardt, Silvia Döpel, Anette Rabe, Mareen Sachs, Yvonne Wetzel, Lisa Hofmann, Jessica Jakob, Gabriele Redlich, Madleen Schumann und als stellvertretende Leiterin Tina Schmeißer.

Jedoch ist es immer noch sehr still. „Uns fehlen einfach das Lachen und die Freude, die uns die Kinder täglich bereiten.“ Um nicht ganz in Vergessenheit zu geraten, hat das Team den Kindern einen Brief mit Kreativideen vorbereitet und persönlich in die Briefkästen verteilt. Die Erzieher hoffen, dass das Kindergartenhaus bald wieder mit Kinderlachen gefüllt wird. „Nutzen Sie die entschleunigte Zeit für positive Familienmomente und bleiben Sie gesund“, diese Worte gab Tina Wachtelborn auch den Eltern mit auf den Weg.