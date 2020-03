Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Harsche Kritik am Brandschutz im Saale-Orla-Kreis

Die Feuerwehr Bad Lobenstein hatte für den Freitag zur Jahreshauptversammlung eingeladen. In seinem Jahresbericht fand Wehrführer Denny Franz deutliche Worte, die er auch direkt an den anwesenden Landrat Thomas Fügmann (CDU) und Kreisbrandinspektor Uwe Tiersch richtete.„Einsatztechnisch gesehen war das vergangene Jahr sehr fordernd“, erklärte Wehrführer Franz. „Zeitweilig hatte man das Gefühl, dass einige Kameraden ihren Wohnsitz ins Gerätehaus verlegt haben.“

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Lobenstein musste im vergangenen Jahr zu 122 Einsätzen ausrücken. Ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2018, als die Einsatzkräfte 86-Mal alarmiert wurden. Auch die Einsatzdauer hat sich im Vergleich zu den Vorjahren vervielfältigt. Insgesamt 4074 Stunden haben die Feuerwehrmitglieder 2019 geleistet.

Kurstädter auch Stützpunktfeuerwehr

Als Stützpunktfeuerwehr sind die Bad Lobensteiner Kameraden im gesamten Saale-Orla-Kreis unterwegs. Bei 63 Einsätzen - etwas mehr als die Hälfte aller Alarmierungen - unterstützten sie andere Wehren in der Region. Denny Franz kritisierte dabei, dass die Kosten dieser Einsätze – 2019 betrug die Summe rund 108.000 Euro – nicht der Landkreis, sondern Bad Lobenstein aufbringen müsse.

Jedoch sei es wegen der schlechten finanziellen Lage der Stadt notwendig, dass sich der Landkreis mit einer Kostenpauschale an seinen Stützpunktfeuerwehren beteiligen sollte. Zudem kritisierte der Wehrführer, dass der Saale-Orla-Kreis als einer der wenigen Landkreise in Thüringen weder über eine Atemschutzanlage noch ein Feuerwehrtechnisches Zentrum verfüge.

Der siebentägige Einsatz am Heinrichstein im April blieb im Bericht des Wehrführers nicht unerwähnt. Schwerpunkt dabei bildete eine Kritik sowohl an der Stadt Bad als auch am Landratsamt. „Denn am Heinrichstein wurden kleine und größere Mängel im Brandschutz des Landkreises sichtbar“, erklärte Denny Franz. „Diese abzustellen oder abzumildern, fühlt sich im Moment keiner verantwortlich.“

Unbedingt weiteres Löschboot anschaffen

Er forderte daher bei der Jahreshauptversammlung unter anderem die zeitnahe Anschaffung eines weiteren Löschbootes. Der Brand am Heinrichstein sei nicht das erste Mal gewesen, „dass wir ein zweites Boot bei Einsätzen am größten Stausees Deutschlands benötigt hätten.“ Zudem sei es angebracht, nun endlich einen Leitungsdienst des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises einzuführen. „Es kann nicht sein, das Katastrophenalarm herrscht und die Amtsleitung um 19 Uhr in den Feierabend geht“, kritisierte Denny Franz.

Ein großer Kritikpunkt war außerdem die Fahrzeugbeschaffung. Das derzeitige Tanklöschfahrzeug 24/50 sei schon seit 1994 im Einsatz. Die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs sei erst für 2022 geplant. Zudem wurde auf Betreiben des Kreisbrandinspektors Uwe Tiersch das Tanklöschfahrzeug aus Bad Lobenstein in einer anderen Wehr stationiert. Denny Franz hofft, dass der Landrat die Bad Lobensteiner Wehr dabei unterstützt, ein geeignete Löschfahrzeug zu beschaffen, oder eben einen weiteren Wagen als Kreisfahrzeug anzuschaffen.

Gerätewagen Gefahrgut ausgesondert

Außerdem musste der Gerätewagen Gefahrengut nach dem Brand am Heinrichstein wegen technischer Mängel ausgesondert werden. „Für dieses Fahrzeug haben wir aus Kreisbeständen einen Gerätewagen Logistik des Katastrophenschutzes kostenlos bis Ende 2020 zur Verfügung gestellt bekommen“, so Denny Franz.

November 2019: Einsatzkräfte der Bad Lobensteiner Feuerwehr entfernen unter Atemschutz die an der Weißen Brücke freigelegte Fernwärmeleitung mit einem Trennschleifer. Foto: Oliver Nowak

Aber ein adäquater Ersatz steht nicht zur Verfügung. Auch die Drehleiter sei in die Jahre gekommen. „Daher muss hier eine Haushaltsplanung durch den Landrat und die Stadt so früh wie möglich erfolgen“, forderte Denny Franz.

„Hätte ich geahnt, dass ich heute so ins Kreuzfeuer gerate, wäre ich vielleicht nicht erschienen“, scherzte der Landrat zu Beginn seiner Grußworte. Er rechtfertigte die kritisierte Aufgabe der Rettungsleitstelle in Saalfeld. „Es ist langfristig die richtige Entscheidung“, erklärte er. Die Stützpunktfeuerwehren müssen in Zukunft mehr und auch größere Einsätze fahren. „Daher ist es wichtig, dass diese mit der entsprechenden Technik ausgestattet sind“, so Thomas Fügmann. „Da gebe ich Denny Franz recht.“

Eine Kostenpauschale für die Stützpunktfeuerwehren sei im Haushalt des Landkreises vorhanden, aber „am Ende geht es immer ums Geld“. Fügmann erinnerte daran, dass in der jüngsten Kreistagssitzung der Rotstift ausgepackt wurde, um Kosten einzusparen.

Neuaufnahmen und Beförderungen

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung gab es diese Neuaufnahmen: Dirk Ritter, Frank Schmidt, Christian Freundel, Stefan Geyer und Daniel Löther. Befördert wurden: Lukas Koburger zum Oberfeuerwehrmann, Lutz Leupolt zum Hauptfeuerwehrmann, Martin Rosenkranz zum Löschmeister sowie Dirk Wachtel zum Oberlöschmeister.