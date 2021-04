Hauptamtlicher Bürgermeister für Saalburg-Ebersdorf? Vorläufiges Ergebnis steht fest

Ebersdorf. Die Stimmen in den Wahllokalen von Ebersdorf und Saalburg sind ausgezählt, die erforderlichen 20 Prozent scheinen erreicht: Ein hauptamtlicher Bürgermeister für Saalburg-Ebersdorf wird befürwortet.

Mit Spannung war erwartet worden, ob sich eine Mehrheit der wahlberechtigten Einwohner von Saalburg-Ebersdorf für einen haupt- oder ehrenamtlichen Bürgermeister ausspricht.

2836 Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Sonntagabend wurden im Wahllokal Ebersdorf die Stimmen ausgezählt - mit diesem vorläufigen Ergebnis: 431 stimmen für und 78 gegen einen hauptamtlichen Bürgermeister. Eine Stimme war ungültig, insgesamt ergibt das eine Stimmenanzahl von 510. Im Wahllokal Saalburg stimmten 323 Einwohner für und 33 gegen einen hauptamtlichen Bürgermeister (in Summe: 356 abgegebene Stimmen). 727 Stimmen waren per Briefwahl abgegeben worden: 662 Ja- und 65 Nein-Stimmen.

Damit scheinen die erforderlichen 20 Prozent bereits erreicht. Mit einem offiziellen Ergebnis ist am Dienstag zu rechnen.

Seit 8 Uhr hatten die beiden Abstimmlokale im Bürgerhaus in Ebersdorf und im Rathaus in Saalburg geöffnet. Um die 700 Mal waren die Briefwahlunterlagen an den zurückliegenden Tagen in der Stadtverwaltung abgerufen worden.

