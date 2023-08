Haus im Saale-Orla-Kreis in Brand gesteckt und Vater getötet: Diese Strafe erwartet den Angeklagten

Gera. Das Landgericht Gera hat am Donnerstag das Urteil im Totschlagsverfahren von Pottiga gesprochen. Die Kammer glaubte dem Angeklagten nicht.

Das Landgericht Gera hat am Donnerstag einen 36-Jährigen aus dem Saale-Orla-Kreis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Schwurgericht gelangte zur Überzeugung, dass der Angeklagte das Wohnhaus seiner Eltern angezündet hatte. Den aus dem Brand am Silvestertag 2022 resultierenden Verletzungen ist der Vater des Angeklagten erlegen.

Der Angeklagte hat im Prozess eingeräumt, dass es an dem Tag wie oft in der Vergangenheit zu einem heftigen Streit mit seinem Vater gekommen war. Er habe, um sich Respekt zu verschaffen, Benzin in die Küche gekippt. Allerdings will er es nicht angezündet haben.

Gericht: Angeklagte hat Benzinlache entzündet

Zur Überzeugung des Gerichtes steht jedoch fest, dass der Betonteilfertigbauer die Lache entzündet hat. Es beruft sich dabei unter anderem auf die Ausführungen des Brandsachverständigen. Jener hatte in einem Reihenversuch nachgewiesen, dass ein versehentliches Entzünden, beispielsweise mit einer herabgefallenen Zigarettenkippe, nicht möglich ist. Eine offene Flamme muss sich demnach direkt am Gas-Luft-Gemisch, das sich über dem Benzin gebildet hatte, befunden haben.

Der Vater, der im Wohnzimmer saß, lief wie eine brennende Fackel aus dem Haus, berichtete die Schwiegertochter. Er erlitt Verbrennungen an 65 Prozent seiner Körperoberfläche. Trotz des schnellen Fluges in eine Spezialklinik nach Nürnberg erlag er seinen Verletzungen. Die Mutter, die beim Brandausbruch in der Küche stand, trug schwere Brandwunden davon und lag zwei Monate in einer Spezialklinik in Halle im Koma. Das Haus der Familie ist nicht mehr bewohnbar. Eine halbe Million Euro würde die Sanierung kosten.

Staatsanwalt hatte hohe Haftstrafe gefordert

Staatsanwalt Jens Wörmann hatte eine Freiheitsstrafe von elf Jahren beantragt. Nebenklagevertreter Thomas Zeeh schloss sich an. Verteidiger Jan Pinkes plädierte auf neun Jahre Freiheitsstrafe. Das Schwurgericht unter Vorsitz von Uwe Tonndorf kam auf zehn Jahre Haft wegen einer Brandstiftung mit Todesfolge. Der Angeklagte habe im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt.

Alle Prozessparteien folgten der Gutachterin und beantragten eine Einweisung in die Entziehungsanstalt. Das sah auch das Gericht so. Deshalb wechselt der Angeklagte nach drei Jahren Haft in den Maßregelvollzug und kommt nach weiteren zwei Jahren auf freien Fuß, wenn er die Behandlung erfolgreich absolviert.

Der Angeklagte nimmt das Urteil an, genauso die Staatsanwaltschaft. Der Nebenklage-Vertreter gab noch keine Erklärung ab.

