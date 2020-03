Hausärzte aus Tegau: Bei Coronavirus-Symptomen anrufen

Wer Symptome des Coronavirus verspürt, soll sich bei seinem Hausarzt melden, zuerst allerdings nur telefonisch. Darauf weist Annett Baier, niedergelassene Allgemeinmedizinerin in Tegau und Regionalstellenvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in der Region Schleiz, hin. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog.

Seitdem die Infektionsfälle in Deutschland und auch im Saale-Orla-Kreis steigen, mehren sich die telefonischen Anfragen. Zehn bis 15 Patienten erkundigen sich seit der vergangenen Woche täglich am Telefon in der Hausarztpraxis des Ärzteehepaars Annett und Teja Baier in Tegau. „Wir sortieren nach den aktualisierten Kriterien des Robert-Koch-Instituts, wer auf das Coronavirus getestet werden muss und wer nicht. Für Patienten, denen es relativ gut geht, vereinbaren wir über die Kassenärztliche Vereinigung Termine in den zentralen Teststellen im Wohnortlandkreis “, sagte Teja Baier.

In der Arztpraxis gibt es nunmehr eine spezielle Zeit, zu der mögliche Infizierte mit Beschwerden untersucht werden. „Wenn diese Patienten kommen, müssen wir Schutzausrüstung anlegen, die uns bis zu einer ersten kleinen Lieferung durch die Kassenärztliche Vereinigung noch vor wenigen Tagen nicht zur Verfügung stand. Wir haben in der vergangenen Woche drei Patienten in die Teststellen geschickt und zwei Personen selbst getestet. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor“, sagte Teja Baier.

Ärzteehepaar aus Tegau sagt verschiebbare Termine ab

Momentan sagt das Ärzteehepaar verschiebbare Termine wie Vorsorgeuntersuchungen und Routinekontrollen telefonisch bei den Patienten ab, wenn diese nicht bereits selbst um eine Verschiebung gebeten haben. „Wir beschränken uns derzeit in unserer Praxis auf dringend notwendige Untersuchungen von Akuterkrankten und Nachsorge wie Wundkontrollen. Derzeit machen wir mehr Hausbesuche bei älteren, chronisch kranken Patienten, weil wir nicht wollen, dass sie als Risikopatienten in diesen Zeiten in die Praxis kommen. Wir raten ihnen auch, daheim zu bleiben, so oft es nur geht“, sagte Teja Baier. „Viele Allgemeinmediziner handhaben das derzeit ähnlich wie wir“, weiß Annett Baier aus Telefonaten mit ihren Berufskollegen.

Von Anfang an nur Termine nur nach telefonischer Voranmeldung

In einer Ausnahmesituation wie dieser zahle es sich aus, dass in der Tegauer Gemeinschaftspraxis seit der Übernahme durch das Ehepaar Baier vor 15 Jahren strikt darauf geachtet werde, dass Patienten nur nach telefonischer Voranmeldung behandelt werden. „Wir haben derzeit wenig Probleme, die Patienten zu steuern. Auf diese Weise minimieren wir die Ansteckungsgefahr im Wartebereich. Inzwischen warten auch einige Patienten draußen und lassen sich ihr Rezept von der Schwester vor die Tür bringen“, sagte Annett Baier.

Sie hat mit ihrem Mann am 1. April 2005 die seit 1968 bestehende Landarztpraxis übernommen, die ihr Vater Johannes Makowsky seit 1988 führte. Annett Baier lernte bei einer Facharztweiterbildung im Schleizer Krankenhaus ihren heutigen Mann Teja Baier kennen, der in der Klinik als Internist tätig war. „Das Schöne an einer Praxis auf dem Lande ist, dass wir unsere Patienten und ihre Familien kennen, unsere Patienten uns ebenso. Wir sind Familienärzte.

Rund 2000 der 11.000 Patienten in der Kartei, die aus einem 15-Kilometer-Umkreis stammen, kämen in normalen Zeiten pro Quartal in die Hausarztpraxis. In dieser bietet Teja Baier als hausärztlicher Internist auch Ultraschalluntersuchungen von Bauch, Oberbauch und Schilddrüse für Überweisungspatienten sowie Belastungs- und Langzeit-EKG an. Die 48-jährige Hausärztin und ihr 55-jähriger Mann beschäftigen in Tegau vier Krankenschwestern, eine Auszubildende und eine Weiterbildungsassistentin zur Allgemeinmedizinerin.

Das Ärzteehepaar ist weitestgehend zufrieden damit, wie die Politiker die Corona-Pandemie managen. Allerdings wünschen sie sich eine bessere Belieferung des medizinischen Personals mit Schutzausrüstung.

Weil das Thema Corona derzeit ihren Berufsalltag dominiert, versucht das Ehepaar zu Feierabend abzuschalten. „Zur Abwechslung haben wir vergangene Woche im Fernsehen das Traumschiff geschaut“, sagte Annett Baier.