Haushalt des Saale-Orla-Kreises ist genehmigt

Schleiz. Große Investitionen sind unter anderem an Schulen in Wurzbach und Bad Lobenstein geplant.

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat am Dienstag die Haushaltssatzung des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2021 rechtsaufsichtlich genehmigt. Laut Haushaltsplan umfasst der Verwaltungshaushalt 110.110.300 Euro, im Vermögenshaushalt sind 22.943.200 Euro eingestellt.

„Ich bin sehr froh darüber, dass das Landesverwaltungsamt unseren Haushalt genehmigt hat. Das heißt, dass der Saale-Orla-Kreis die geplanten Investitionen nun in Angriff nehmen und mit Auftragsvergaben starten kann“, so Landrat Thomas Fügmann (CDU).

Nach Bekanntmachung der Haushaltssatzung im nächsten Amtsblatt des Saale-Orla-Kreises Ende April könnten die notwendigen Ausschreibungen für die diesjährigen Projekte erfolgen. Die Haushaltsmittel für das Jahr 2021 würden in vielfältige Projekte investiert, angefangen bei Baumaßnahmen an Schulen über die Erneuerung des Kreisstraßennetzes bis hin zur Errichtung von Ladestationen für E-Bikes an den Radwegen entlang des Thüringer Meeres.

Ganztagsbetreuung soll verbessert werden

Zu den größten Investitionen in diesem Jahr gehörten der Fortgang der Planung sowie der Beginn des Neubaus der Grundschule in Wurzbach mit 2,9 Millionen Euro und der Weiterbau der neuen Sporthalle für das Schulzentrum in Bad Lobenstein für 616.000 Euro. Außerdem würden circa eine Million Euro in die Verbesserung der Ganztagsbetreuung investiert – eine Maßnahme, die zu 90 Prozent vom Land gefördert wird.

In wichtige Infrastrukturprojekte würden über eine Million Euro fließen, unter anderem in die Kreisstraße am Schleizer Dreieck. Ebenso sei ein Zuschuss zur Beschaffung einer Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr in Pößneck in Höhe von 202.000 Euro vorgesehen.